INFO Mercato : Urgent ! Le SRFC boucle un gros coup à 28M€

À la recherche d’un renfort de qualité pour son secteur défensif, le SRFC serait tout proche de boucler un très gros coup en Ligue 1. Le club breton a accepté d’y mettre le prix.

Mercato : Charlie Cresswell très proche du SRFC

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D’après les dernières révélations du journal Ouest-France, Franck Haise, l’entraîneur du SRFC, tiendrait son nouveau patron en défense centrale. Le quotidien régional assure que Loïc Désiré, directeur sportif du Stade Rennais, et les représentants de Charlie Cresswell seraient parvenus à un accord sur les termes de son futur contrat.

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L’international espoir anglais, annoncé dans les plans de plusieurs clubs de Premier League comme Crystal Palace, aurait pris la décision de poursuivre sa carrière en Ligue 1, sous les couleurs du SRFC. Après cette étape, les dirigeants bretons seraient désormais en train de finaliser le transfert avec leurs homologues de Toulouse FC.

« Alors que le joueur s’est mis d’accord avec le club, Toulouse et Rennes sont en train de finaliser le transfert. La volonté du joueur du joueur de venir est un atout important pour les Rennais, qui comptent bien capitaliser dessus. Si les deux clubs se mettent d’accord, la transaction devrait tourner autour de 28 millions d’euros, bonus compris », annonce notamment le site 433foot. Si les deux clubs règlent les derniers détails de ce dossier, le défenseur de 23 ans deviendrait l’une des recrues les plus chères de l’histoire du Stade Rennais.

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Pour rappel, Pierre Sage faisait de Charlie Cresswell sa priorité pour remplacer éventuellement Maxence Lacroix, qui devrait changer d’air durant ce mercato estival.