INFO Mercato : Première visite médicale programmée à l’OM !

En attendant le dénouement du feuilleton Mason Greenwood, un autre joueur de l’OM devrait finaliser son départ dans les heures à venir. L’affaire serait quasiment bouclée.

Mercato : Un nouveau départ bouclé à l’OM

La suite après cette publicité

À la recherche de liquidités pour financer son mercato estival, l’OM s’active pour boucler certains dossiers prioritaires dans le sens des départs. Arrivé en provenance de Bournemouth en 2025, Hamed Junior Traoré serait ainsi sur le point de quitter l’Olympique de Marseille, où il n’a pas réussi à s’installer durablement.

Lisez aussi : OM : C’est officiel ! Hamed Junior Traoré débarque au Qatar

D’après les informations du journaliste Gianluca Di Marzio, un accord total serait trouvé entre toutes les parties prenantes dans ce dossier. Les dirigeants marseillais auraient notamment conclu un terrain d’entente avec leurs homologues de Genoa pour le prêt d’Hamed Junior Traoré, assorti d’une option d’achat supérieure à 8 millions d’euros.

À voir

Mercato ASSE : Une première décision-choc de Cathro tombe !

La signature définitive devrait intervenir après la visite médicale de l’ailier de 26 ans. Et justement, cette opération pourrait intervenir rapidement. En effet, le spécialiste mercato de Sky Sport assure ce dimanche que l’international ivoirien devrait passer sa visite médicale ce mardi avant de signer son contrat avec le Genoa.

Lisez aussi : OM : Hamed Junior Traoré au cœur d’une vive polémique !

Deux ans seulement après son arrivée à Marseille, le natif d’Abidjan serait donc sur le point de retrouver un championnat qu’il connaît bien, puisqu’il a déjà défendu les couleurs d’Empoli, de Sassuolo et du SSC Naples.

Lire la suite sur l’OM

AJ Auxerre : Grosse Frayeur pour Hamed Junior Traoré

À voir

Mercato : 20M€, le PSG craque pour un monstre de Serie A !

Mercato AJ Auxerre : deux cadors français sur les traces d’Hamed Junior Traoré

L’attaquant de l’OM serait désormais attendu à Gênes, où il évoluera sous les ordres de Daniele De Rossi, fraîchement nommé entraîneur du club italien.