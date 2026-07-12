Mercato : Le Stade Rennais tente un coup de folie au PSG !

Très ambitieux pour son Stade Rennais, qui va disputer la Ligue Europa Conférence la saison prochaine, Franck Haise a tenté de réaliser une grosse opération avec le PSG durant ce mercato estival. Explications.

Mercato : Un gardien du PSG a dit non au Stade Rennais

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À la recherche d’un grand gardien de but pour la saison prochaine, le Stade Rennais a tenté de convaincre Lucas Chevalier cet été. En difficulté au PSG, où il est devenu la doublure de Matvey Safonov, l’ancien portier du LOSC a été associé à plusieurs rumeurs de départ.

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Désireux de retrouver une place de titulaire afin de redevenir crédible aux yeux du staff de la sélection de France, le gardien de 24 ans aurait envisagé un départ cet été. Une occasion que Franck Haise voulait creuser pour attirer Chevalier au Stade Rennais.

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L’entraîneur breton aurait même décroché son téléphone pour parler personnellement au numéro 30 du Paris Saint-Germain afin de lui expliquer son projet et le convaincre d’accepter un prêt d’une saison dans la capitale. Mais selon informations de PSG Inside Actus, le protégé de Luis Enrique aurait refusé l’approche du SRFC afin de poursuivre son aventure sous les couleurs du Paris SG.

Lucas Chevalier prêt à se battre au Paris SG

Pour Franck Haise, ce refus de Lucas Chevalier constitue donc un petit coup d’arrêt dans sa recherche d’un renfort de taille dans les buts, même si Brice Samba est encore sous contrat jusqu’en 2029. D’après le portail spécialisé, le Stade Rennais suivrait avec attention l’évolution de la situation de Chevalier, mais le souhait du joueur serait de rester à Paris pour se battre afin de récupérer sa place de numéro 1.

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« Après plusieurs jours de doutes, de réflexion et de vérifications, Lucas Chevalier a finalement pris sa décision : il souhaite rester au Paris Saint-Germain. La volonté du joueur est claire : se battre pour gagner sa place de titulaire et convaincre le staff parisien qu’il peut s’imposer sur le long terme. Bien sûr, dans un mercato tout peut évoluer.

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