Mercato OM : Énorme rebondissement pour Malang Sarr

‎Dans le dossier Malang Sarr, l’OM pourrait bien voir une opportunité inattendue se présenter. Alors que le défenseur est désormais libre de tout contrat, la concurrence s’intensifie et un nouveau prétendant de poids pourrait rebattre totalement les cartes.

‎Mercato OM : Un dossier qui prend une toute nouvelle dimension

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‎L’avenir de Malang Sarr est devenu l’un des dossiers les plus suivis de ce mercato estival. Libéré de son engagement avec le RC Lens, où il s’est imposé comme l’un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 la saison passée, le joueur de 27 ans suscite un intérêt grandissant. D’après Foot Mercato, l’Olympique de Marseille s’est renseigné sur sa situation afin d’évaluer la faisabilité d’une arrivée.

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‎Mais le club phocéen est loin d’être seul sur ce dossier. Toujours selon Foot Mercato, la Real Sociedad s’est également positionnée pour tenter de convaincre le défenseur de rejoindre la Liga. Le club basque, qualifié pour la prochaine Ligue Europa grâce à son sacre en Coupe du Roi, possède des arguments sportifs capables de séduire un joueur désireux de poursuivre sa progression.

‎Pourquoi le marché s’emballe autour de Malang Sarr

‎Ce regain d’intérêt n’a rien d’un hasard. Après des passages contrastés à Chelsea, Porto ou Monaco, Malang Sarr a retrouvé toute sa confiance sous les couleurs lensoises. Son exercice 2025-2026 a confirmé son retour au premier plan, avec une régularité impressionnante et un rôle majeur dans les excellents résultats des Sang et Or.

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‎Le RC Lens avait d’ailleurs tenté de prolonger son contrat afin de conserver l’un des piliers de son arrière-garde. Le défenseur a toutefois choisi de décliner cette proposition, préférant explorer de nouveaux horizons. Le club nordiste a officialisé son départ en saluant son investissement et son importance dans la remarquable saison réalisée par l’équipe.

‎Une bataille qui peut tout changer pour l’OM

‎Le statut d’agent libre de Malang Sarr transforme ce dossier en véritable opportunité de marché. Sans indemnité de transfert à verser, plusieurs clubs peuvent désormais entrer dans la course, ce qui risque de faire grimper les exigences salariales du joueur et de son entourage.

‎Pour Marseille, l’opération reste néanmoins séduisante. L’expérience du défenseur, son profil de gaucher et sa connaissance du championnat de France correspondent à des qualités particulièrement recherchées. Encore faudra-t-il convaincre le principal intéressé face à une concurrence européenne qui pourrait rapidement accélérer les discussions.

‎Le pari mérite-t-il d’être tenté ?

‎À mes yeux, l’OM aurait tout intérêt à suivre ce dossier avec beaucoup d’attention. Lorsqu’un joueur sort d’une saison aussi convaincante et qu’il est libre de s’engager où il le souhaite, il représente une occasion rare sur le marché. Le risque financier est limité par l’absence d’indemnité de transfert, même si la prime à la signature et le salaire peuvent être élevés.

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Reste désormais à savoir quelle priorité donnera Malang Sarr à son prochain défi. Un retour au premier plan en Ligue 1 avec Marseille ou une aventure en Espagne sous les couleurs de la Real Sociedad : le choix s’annonce déterminant pour la suite de sa carrière. Une chose est sûre, comme l’a révélé Foot Mercato, ce dossier est loin d’avoir livré son dernier rebondissement.