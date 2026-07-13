ASSE : Ian Cathro déjà face à son premier coup dur

‎‎L’ASSE débute sa préparation estivale avec une première alerte qui vient assombrir les débuts d’Ian Cathro. Malgré un match nul encourageant face au FC Biel-Bienne (2-2), Saint-Etienne a perdu Enzo Mayilla sur blessure.

‎ASSE : Un premier accroc qui change la donne

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‎Ian Cathro avait choisi de répartir le temps de jeu entre cadres et jeunes éléments pour ce premier rendez-vous de l’été. Après une première période confiée à un groupe proche de l’équipe type, le technicien écossais a lancé une formation largement remaniée au retour des vestiaires afin d’observer les joueurs en quête d’une place.

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‎Enzo Mayilla n’a pas tardé à saisir cette opportunité. De retour d’un prêt convaincant à Aubagne, l’attaquant de 20 ans a trouvé le chemin des filets dès le début de la seconde période, confirmant son sens du but. Mais cette belle entrée a rapidement laissé place à l’inquiétude lorsqu’il s’est écroulé en fin de rencontre.

‎Une préparation déjà contrariée

‎Le jeune avant-centre n’a finalement pas pu aller au bout de son match. Pris en charge par le staff médical, il a quitté ses partenaires en se tenant la région de l’aine, laissant planer un doute sur la nature exacte de son problème physique. ‎Pour Ian Cathro, cette situation tombe au mauvais moment.

La préparation estivale sert avant tout à construire des automatismes et à évaluer les forces en présence. Une blessure, même légère, peut freiner la progression d’un joueur qui espérait justement profiter de cette période pour convaincre son nouvel entraîneur. ‎L’ASSE espère désormais que cette alerte restera sans conséquence.

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Si l’indisponibilité venait à se prolonger, le staff devrait rapidement redistribuer les cartes dans le secteur offensif afin de maintenir une concurrence saine. ‎Au-delà du résultat du match, cette blessure rappelle que les rencontres de préparation comportent toujours une part de risque. Entre recherche de rythme et intensité retrouvée, l’équilibre reste fragile.

‎Le signal d’alerte à ne pas négliger

‎Cette première alerte ne remet évidemment pas en cause le projet d’Ian Cathro. En revanche, elle souligne l’importance d’une gestion minutieuse des charges de travail durant les prochaines semaines. La profondeur d’effectif sera rapidement mise à l’épreuve si d’autres pépins apparaissent. ‎

Pour Enzo Mayilla, le timing est particulièrement cruel. Son but avait parfaitement lancé son été et renforcé sa candidature pour intégrer durablement le groupe professionnel. Reste désormais à connaître le verdict médical, qui déterminera si cette sortie prématurée n’était qu’un simple contretemps ou le premier véritable obstacle de la nouvelle saison.

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Selon les informations rapportées par Envertetcontretous, l’attaquant ressentait une douleur à l’aine au moment de quitter la pelouse après la rencontre face au FC Biel-Bienne.