Ferran Torres au PSG : La mise au point de Laporta

Ferran Torres et le PSG auraient scellé un accord pour ce mercato estival. Mais le dossier reste entouré de nombreuses zones d’ombre alors que l’attaquant espagnol dispute encore la Coupe du monde. Face aux spéculations grandissantes, Joan Laporta a choisi un discours prudent, tandis que les discussions se poursuivent en coulisses entre les différentes parties.

‎Mercato PSG : Le silence avant la véritable bataille

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‎Le feuilleton Ferran Torres est loin d’avoir livré son verdict. Alors que le PSG cherche activement à renforcer son secteur offensif à la demande de Luis Enrique, le nom de l’attaquant du FC Barcelone revient avec insistance depuis plusieurs semaines. Pourtant, selon les informations de Fabrizio Romano, le joueur ne participe pas directement aux discussions pour le moment.

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Son entourage gère les premiers échanges pendant que l’international espagnol concentre toute son énergie sur la Coupe du monde. « À ce stade, on me dit que ce sont surtout les agents de Ferran qui discutent, pas Ferran lui-même. (…) », a balancé d’entrée le journaliste spécialisé du mercato.

« Ferran est totalement concentré sur la Coupe du monde et rien ne se passera tant que l’Espagne sera encore en compétition », a-t-il expliqué. Romano ajoute qu’après le Mondial, le PSG échangera avec les représentants du joueur, mais précise également que d’autres clubs restent à l’affût et qu’une prolongation au FC Barcelone demeure une possibilité.

‎Laporta entretient le mystère autour de Ferran Torres

‎Interrogé sur les rumeurs envoyant Ferran Torres vers la capitale française, Joan Laporta n’a ni confirmé ni démenti l’existence d’un transfert. Le président du FC Barcelone a préféré mettre en avant l’importance du joueur dans l’effectif catalan tout en évitant de fermer définitivement la porte. « J’ai entendu parler de ça, mais nous n’avons pas encore eu de confirmation. C’est un joueur du FC Barcelone, l’un des 14 joueurs que nous avons ici », a-t-il rappelé.

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« Ferran est également très performant ; chaque fois qu’il entre sur le terrain, il est très dangereux. Sa passe à Merino, c’était incroyable. Quoi qu’il en soit, nous avons d’excellents footballeurs ici à la Coupe du monde et c’est pour cela que je suis moi-même présent », a poursuivi le dirigeant catalan comme le rapporte Mundo Deportivo.

‎Un bras de fer financier qui pourrait tout changer

‎Si les échanges existent bien entre Paris et l’entourage du joueur, le principal obstacle reste économique. D’après Sport, un accord sur les bases d’un contrat de cinq saisons aurait été trouvé avec Ferran Torres. En revanche, les négociations entre les deux clubs sont encore très éloignées. ‎Le FC Barcelone souhaiterait récupérer près de 50 millions d’euros pour son attaquant, alors que le PSG estime cette valorisation excessive.

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Toujours selon Sport, les dirigeants parisiens privilégieraient une opération avoisinant les 30 millions d’euros et prépareraient même une première offre d’environ 28 millions. Dans le même temps, TEAMtalk révèle que Tottenham s’est également positionné sur le dossier et pourrait profiter d’un éventuel blocage entre Barcelone et Paris.

Un dossier qui réclame encore de la patience

‎À ce stade, difficile d’affirmer que Ferran Torres portera bientôt le maillot parisien. Les déclarations de Fabrizio Romano et de Joan Laporta convergent sur un point essentiel : aucune décision ne sera prise avant la fin du parcours de l’Espagne à la Coupe du monde. Le joueur souhaite rester pleinement concentré sur ses objectifs sportifs avant d’aborder son avenir. ‎Le PSG conserve néanmoins des arguments solides.

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Luis Enrique connaît parfaitement Ferran Torres et apprécie sa polyvalence offensive. Toutefois, le club parisien refuse visiblement de céder à la pression financière du Barça. Si Barcelone a réellement besoin de vendre pour équilibrer ses comptes, un compromis pourrait émerger dans les prochaines semaines. Dans le cas contraire, la concurrence de Tottenham ou même une prolongation en Catalogne pourraient rebattre totalement les cartes d’un feuilleton mercato qui ne fait que commencer.