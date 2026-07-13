Mercato : Le Stade Rennais dans une folle bataille pour ce crack

‎Le Stade Rennais poursuit activement sa reconstruction sur le mercato estivale et garde un œil attentif sur l’un des jeunes défenseurs les plus convoités du moment. Mais le club breton s’attaque à un dossier particulièrement complexe, où plusieurs écuries européennes de premier plan sont déjà à l’affût.

‎Mercato Stade Rennais : Mbekezeli Mbokazi affole l’Europe

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‎Le Stade Rennais continue de scruter les profils capables de renforcer son secteur défensif pour la saison à venir. Parmi les noms qui reviennent avec insistance figure celui de Mbekezeli Mbokazi, prometteur défenseur central sud-africain de 20 ans. D’après les informations du journaliste spécialisé Ekrem Konur, les dirigeants rennais suivent de près l’évolution du joueur, dont la cote a explosé ces derniers mois.

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‎Le jeune international a particulièrement marqué les observateurs grâce à ses prestations remarquées lors de la Coupe du monde 2026. Solide dans les duels, rapide dans ses interventions et très propre dans la relance, Mbokazi a confirmé tout son potentiel avec le Chicago Fire, où son contrat court jusqu’en décembre 2029. Autant d’arguments qui expliquent pourquoi son profil attire autant de convoitises.

‎Une concurrence qui complique sérieusement les plans rennais

‎Le dossier s’annonce toutefois loin d’être simple pour les décideurs bretons. Toujours selon Ekrem Konur, le Stade Rennais n’est qu’un prétendant parmi une impressionnante liste de clubs européens séduits par les qualités du défenseur sud-africain.

‎Le Real Betis, le Club Bruges, Anderlecht, l’Ajax Amsterdam, Utrecht, Sassuolo, l’Eintracht Francfort, Bournemouth ou encore Nottingham Forest surveilleraient également la situation. Face à une telle concurrence, chaque semaine qui passe pourrait faire grimper la valeur du joueur et rendre un éventuel transfert encore plus difficile à conclure.

🚨#TransferNews Mbekezeli Mbokazi has attracted interest from 10 European clubs.



📌 The list includes Real Betis, Club Brugge, Anderlecht, Ajax, Utrecht, Sassuolo, Rennes, Eintracht Frankfurt, Bournemouth and Nottingham Forest. https://t.co/XsK1iYSnEv pic.twitter.com/5bRk7IKuFs — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) July 8, 2026

‎Un mercato qui pourrait rapidement s’emballer

‎Le recrutement déjà officialisé de Gonçalo Oliveira montre que Rennes souhaite densifier son arrière-garde. Pourtant, les dirigeants semblent vouloir conserver plusieurs options ouvertes afin d’anticiper d’éventuels départs ou d’apporter davantage de concurrence dans l’effectif. ‎Dans ce contexte, Mbekezeli Mbokazi représente un investissement autant sportif que financier.

Son jeune âge, son expérience internationale précoce et son importante marge de progression correspondent parfaitement au profil recherché par de nombreux clubs européens. Pour l’instant, aucune offre officielle n’a été évoquée, mais le défenseur figure bien parmi les joueurs suivis de près par le club breton.

‎Rennes joue une partition ambitieuse sur ce dossier

‎Cette piste traduit parfaitement la stratégie adoptée par le Stade Rennais depuis plusieurs saisons. Le club cherche à identifier très tôt les talents capables de franchir un cap avant que leur valeur ne devienne inaccessible. Mbokazi entre précisément dans cette catégorie de joueurs susceptibles de devenir des références à leur poste.

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‎Le principal défi sera désormais de convaincre le joueur que la Bretagne constitue le meilleur tremplin pour la suite de sa carrière. Face à des concurrents issus des plus grands championnats européens, Rennes devra miser sur son projet sportif, son savoir-faire dans le développement des jeunes talents et la perspective d’un temps de jeu important.