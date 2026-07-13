Mercato OL : Décision officielle de Lyon pour Matt Turner

L’OL a fait connaître sa décision officielle concernant l’avenir de Matt Turner, qui était prêté à New England Revolution la saison dernière.

Mercato : L’OL prêt à nouveau Matt Turner à New England Revolution

La suite après cette publicité

Eliminé de la Coupe u monde avec la sélection des Etats-Unis (Team USA), Matt Turner ne retrouvera pas l’OL. Comme pressenti et annoncé, il reste dans son pays natal. Le club rhodanien a trouvé un accord avec New England Revolution pour la prolongation de son prêt.

Le gardien de but a fait l’objet d’un nouveau prêt, d’une durée de six mois, jusqu’au le 31 décembre 2026. Toutefois, Lyon précis que ce prêt pourra être prolongé d’une année supplémentaire, jusqu’au 31 décembre 2027, sous certaines conditions.

Le portier américain parti pour rester définitivement en MLS

Dans ce cas de figure, ce troisième prêt de l’International américain (55 sélections) en faveur de New England Revolution sera assorti d’une option d’achat d’un montant de 1,3 million d’euros.

Il est donc parti pour un transfert définitif en Major League Soccer (MLS).

Lire aussi sur l’OL :

Mercato OL : Fonseca clarifie la situation de Malick Fofana

À voir

Ça bouge à l’OM : Un autre Marseillais proche de la Turquie

OL Mercato : 20M€, un départ majeur se profile à Lyon !

Pour rappel, Matt Turner n’a jamais joué sous le maillot de l’Olympique Lyonnais. Transféré de Nottingham Forest à l’été 2025, il avait été prêt à la franchise de Boston, dans la foulée de l’officialisation de sa signature, le 1er août 2025. Acheté à 8 millions d’euros par John Textor, le portier de 32 ans est valorisé à 2,5 millions d’euros par Transfermarkt.