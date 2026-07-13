Coup de théâtre à l’OM : Greenwood fait capoter une offre !

Le mercato de l’OM s’emballe autour du dossier Mason Greenwood. L’attaquant anglais vient de repousser une offre arrivée ces dernières heures.

Mercato OM : Greenwood dit non à l’offre de dernière minute d’Al-Ahli

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Le feuilleton Mason Greenwood touche à sa fin. L’attaquant anglais de l’Olympique de Marseille est à un pas de rejoindre Fenerbahçe. Surtout que Manchester United a officiellement renoncé à sa clause de rachat. Cette décision des Red Devils a laissé le champ libre aux autres prétendants.

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Le club d’Al-Ahli a même lancé une offensive de dernière minute dans ce dossier XXL. Les richissimes saoudiens ont tenté de détourner le joueur de la Turquie. Sauf que le principal concerné a vite repoussé ces avances. Le journaliste turc Samet Çayir le confirme. « Mason Greenwood a catégoriquement refusé l’offre d’Al-Ahli, club qui s’était manifesté à la dernière minute », a-t-il posté.

Fenerbhaçe finalise les derniers détails avec Marseille

Mason Greenwood a déjà fait son choix. Il préfère visiblement le projet stambouliote en dépit des autres sollicitations. Tous les regards sont tournés vers les canaux de communication officiels des deux clubs. Sachant que des dirigeants de Fenerbahçe sont actuellement à Marseille.

🟡🔵 Ve artık sonuna geldik… Manchester United, gerekli bildirimi yaptı. Mason Greenwood, son anda devreye giren Al-Ahli’yi elinin tersiyle itti. Şimdi, Fenerbahçe’nin resmî yayın organlarının ‘daha dikkatli’ takip edilmesi gereken zaman dilimine girmiş bulunmaktayız. #MG https://t.co/AlJU557sq2 pic.twitter.com/zBgTdTVnF2 — Samet Çayır (@Sametcayir) July 13, 2026

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Le directeur du football Oguz Çetin et le manager Cihan Kamer ont effectué le voyage. Leur objectif ? Finaliser la signature de Mason Greenwood au plus vite. Tandis que l’AS Rome et l’Atlético Madrid semblent en retrait depuis quelque temps. Cette transaction devrait se conclure contre un chèque d’environ 50 millions d’euros.