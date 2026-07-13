ASSE : Annonce choc du capitaine sur la suite du mercato

Le nouveau capitaine de l’ASSE a évoqué le mercato estival stéphanois. Julien Le Cardinal apprécie les premières recrues et confirme d’autres arrivées.

ASSE : Nouveau capitaine, Julien Le Cardinal reste lui-même

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Julien Le Cardinal a disputé son premier match en tant que capitaine de l’ASSE sous les ordres d’Ian Cathro, samedi. Il s’est confié sur son rôle au sein du groupe, à l’issue du premier match amical contre Biel-Bienne (2-2).

« Je ne vais pas changer mon comportement, je ne vais pas me sentir pousser des ailes. La perception des autres peut peut-être changer, mais là, on est passé à autre chose, ce qu’il s’est passé avant, c’est oublié donc on va essayer de faire le maximum pour se préparer au mieux », a-t-il déclaré.

Déjà une complicité avec les recrues Naïr et Breum

Le défenseur central de l’AS Saint-Etienne a livré ses premières impressions sur les nouveaux joueurs arrivés en renfort cet été.

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« Les premières des recrues ? Très bien. Sohaib (Naïr), je me suis très vite bien entendu avec lui, je l’ai bien accueilli et j’ai essayé de le mettre le plus à l’aise possible. Jakob (Breum) c’est pareil. Pour l’instant, ce n’est que de la préparation, on ne se côtoie que depuis dix jours, mais ils vont apporter un plus dans le groupe », a-t-il apprécié.

Le Cardinal sur la suite du mercato : « On attend encore du monde »

L’ASSE a également recruté le gardien de but Mamour Ndiaye et l’ailier gauche Thierno Ballo, la semaine dernière. Ils n’ont donc pas disputé le match test contre le club suisse. Parlant du Sénégalais et de l’Ivoiro-Australien, Julien Le Cardinal a déclaré : « On a d’autres joueurs qui sont arrivés, qu’on n’a moins vus, on aura le temps de les voir à partir de lundi ».

Le leader de l’équipe des Verts a glissé ensuite une annonce sur la suite du mercato stéphanois. « On travaille, ça se passe très bien. Le groupe vit bien […]. On attend encore du monde », a-t-il indiqué.

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Il faut noter que le nom Áron Csongvai (25 ans), milieu de terrain hongrois de l’AIK Stockholm (Suède) circule à Saint-Etienne. L’arrivée d’un avant-centre est également attendue.