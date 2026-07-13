PSG : Nasser Al-Khelaïfi frappe un coup historique à 100M€ !

Plus personne n’arrête le PSG de Nasser Al-Khelaïfi. Mis sous pression par le président du Paris SG, Nike a accepté de signer un contrat historique avec le double champion d’Europe sur le long terme.

Prolongation record entre le PSG et Nike

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Après l’officialisation de la signature du premier contrat professionnel d’Adam Ayari, le PSG est également concerné par une seconde bonne nouvelle ce lundi matin. D’après les informations du journal L’Équipe, Nasser Al-Khelaïfi a réussi à arracher à Nike une prolongation de contrat record pour le Paris Saint-Germain.

Partenaire du club de la capitale depuis 1989, la marque américaine avait déjà un contrat jusqu’en 2032 avec le PSG après la prolongation signée en 2019. Le quotidien sportif rapporte ce jour que les deux parties ont convenu d’une nouvelle prolongation assortie d’une revalorisation historique.

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« Les négociations ont débuté peu après le premier sacre en Ligue des champions du PSG, en fin de saison 2024-2025. Fort de ce succès, Nasser Al-Khelaïfi avait demandé à ses équipes de renégocier avec Nike le contrat liant les deux parties jusqu’en 2032. Selon nos informations, le double champion d’Europe en titre et la marque américaine se sont mis d’accord pour allonger leur collaboration de cinq saisons, soit jusqu’en 2037.

Cette prolongation est accompagnée d’une hausse financière significative. Alors qu’il est actuellement de l’ordre d’une soixantaine de millions d’euros par an, le futur deal rapportera autour de 100M€ annuels au champion de France. Le PSG disposera alors d’un des contrats équipementier les plus rémunérateurs au monde », écrit le média francilien.

Avec ce nouveau bail, le Paris Saint-Germain confirmera davantage son statut de référence mondiale en matière de sponsoring sportif. Les performances européennes du groupe de Luis Enrique, l’explosion des ventes de maillots et l’influence mondiale de la marque PSG ont participé à convaincre Nike de miser encore plus sur son partenaire historique.

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Et cela jusqu’à 2037, soit un minimum de 1,1 milliard d’euros à enregistrer. Cela reste moins que le FC Barcelone, mais cela permet tout de même d’asseoir la présence du Paris SG parmi les maillots les plus rentables au monde.

Si Nike et la légende Michael Jordan ont accepté de poser un tel chèque sur la table, c’est parce que le Paris Saint-Germain est devenu bien plus qu’un simple club de football.