PSG : Surprise ! Le transfert de Ferran Torres compromis ?

Sous contrat avec le FC Barcelone jusqu’en juin 2027, Ferran Torres veut rejoindre les rangs du PSG lors de ce mercato estival. Mais l’affaire est encore loin d’être dite. Explications.

Mercato : Accord de principe entre le PSG et Ferran Torres

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Dimanche, le journaliste Nicolo Schira a confirmé que malgré l’intérêt de deux clubs anglais, Ferran Torres a choisi de quitter le FC Barcelone pour s’engager en faveur du Paris Saint-Germain. Les deux parties sont même parvenues à un accord de principe pour un contrat de cinq ans, soit jusqu’en 2031.

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« Exceptionnel : accord de principe pour un contrat jusqu’en 2031 entre Ferran Torres et le PSG, qui est prêt à soumettre au Barça la première offre officielle pour s’attacher les services de l’attaquant espagnol (prêt à quitter le FC Barcelone). Ferran a également été approché par deux clubs anglais, mais a choisi le Paris SG », rapporte le spécialiste mercato sur sa page Twitter.

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Les discussions entre les dirigeants des deux clubs devraient s’intensifier dans les jours à venir sur le montant de l’indemnité, mais le Champion d’Espagne en titre a déjà prévenu qu’il ne fera aucune concession au double champion d’Europe en titre.

Profond désaccord sur le montant de l’indemnité

La décision de Ferran Torres de rejoindre son ancien mentor Luis Enrique au Paris Saint-Germain se confirme chaque jour, mais pas à n’importe quel prix. En effet, Luis Campos aura du mal à s’entendre avec son homologue du Barça, Deco. Alors que les dirigeants catalans exigent 50 millions d’euros ou rien pour leur attaquant, le PSG estime qu’un joueur, qui ne dispose plus que de douze mois de contrat restant, ne vaut pas ce montant.

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D’après le journal catalan Sport, Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos pensent qu’un chèque d’un montant inférieur à 30 millions d’euros est suffisant pour conclure cette opération. Les dirigeants parisiens préparent donc une première offre de 28 millions d’euros, mais des sources proches du club espagnol misent plutôt sur un transfert autour de 35 millions d’euros pour Ferran Torres.

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