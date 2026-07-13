Mercato Stade Rennais : Accord conclu pour ce solide roc ?

Le Stade Rennais a trouvé une nouvelle piste pour sa défense. Mais Mbekezeli Mbokazi attire déjà plusieurs écuries européennes, ce qui promet une rude bataille sur le marché des transferts.

Mercato : Le Stade Rennais craque pour Mbekezeli Mbokazi

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Les dirigeants du Stade Rennais poursuivent leurs recherches afin de renforcer leur secteur défensif. D’après les informations du journaliste Ekrem Konur, le SRFC fait partie des nombreux clubs qui suivent de près Mbekezeli Mbokazi, jeune défenseur central sud-africain dont la valeur grimpe ces derniers jours.

À 20 ans, le joueur est en pleine forme. Ses prestations avec l’Afrique du Sud durant le Mondial 2026 ont mis tout le monde d’accord. Rapide et solide dans les duels, il a confirmé toutes les attentes. Sous les couleurs du Chicago Fire, où il est engagé jusqu’en décembre 2029, il continue d’ailleurs sa progression.

Mais Rennes devra livrer une véritable bataille pour l’amener au Roazhon Park. Du beau monde tourne autour de l’international sud-africain. Toujours selon Ekrem Konur, neuf autres clubs européens surveillent également le défenseur. Le Real Betis, le Club Bruges, Anderlecht, l’Ajax Amsterdam, Utrecht, Sassuolo, l’Eintracht Francfort, Bournemouth et Nottingham Forest flairent tous le coup.

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Dans ces conditions, convaincre Mbokazi ne sera pas une mission simple. Plus les prétendants se multiplient, plus son prix risque d’augmenter. Les négociations pourraient donc se compliquer pour les dirigeants rennais, déterminés à renforcer leur secteur défensif pendant ce mercato estival. Le recrutement de Gonçalo Oliveira ne semble pas avoir mis un terme aux recherches du club.

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Rennes pourrait encore recruter derrière, notamment si un défenseur venait à quitter l’effectif. Le profil de Mbokazi répond justement à plusieurs critères : un international déjà aguerri, une expérience du très haut niveau malgré son jeune âge et un potentiel de progression encore important. Pour le moment, aucune offre officielle n’a filtré. L’intérêt du Stade Rennais paraît toutefois bien réel.