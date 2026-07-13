Mercato OM : Accord proche, Fenerbahçe débarque à Marseille

Les négociations s’accélèrent entre l’OM et Fenerbhaçe pour le transfert Mason Greenwood. Des émissaires turcs sont arrivés ce lundi à Marseille afin de finaliser cette opération.

Ça chauffe à l’OM : Des émissaires de Fenerbahçe sont de retour pour Greenwood

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L’Olympique de Marseille entame son mercato sous la pression de la DNG et de l’UEFA. Le club phocéen doit absolument réduire sa masse salariale et faire entrer du cash. C’est dans ce sens que le départ de Mason Greenwood est devenu une priorité L’attaquant anglais est d’ailleurs très proche de rejoindre Fenerbahçe. Les négociations se sont intensifiées ces derniers jours.

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Au point où le club turc a dépêché des émissaires à Marseille afin de vite boucler cette opération. Des images publiées sur les réseaux sociaux montrent en effet deux dirigeants turcs Oguz Çetin et Cihan Kame présents sur place dans la cité phocéenne. Une rencontre avec la direction de l’OM est sans doute prévue afin de parvenir à un accord total.

Accord imminent entre les deux écuries

Pour rappel, les dirigeants de l’OM exigent un montant avoisinant les 50 millions d’euros avant de céder Mason Greenwood. Tandis que Fenerbahçe a récemment revu son offre à la hausse pour atteindre les 45 millions d’euros. Les positions des deux écuries se rapprochent. Surtout que le joueur de 24 ans serait lui-même favorable à une arrivée Turquie.

🚨 Les dirigeants de Fenerbahçe sont de retour à Marseille pour finaliser le transfert de Greenwood.



[🎥 @Carmela13family]pic.twitter.com/LePR9rQT3M — Massilia Zone (@MassiliaZone) July 13, 2026

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Un contrat de 4 ans et un salaire d’environ 10 millions d’euros net par saison l’attendraient déjà à Fenerbahçe. Le club turc a pris une sérieuse avance sur cette piste offensive. Même si d’autres prétendants, tels que Al Ahli, restent en embuscade.