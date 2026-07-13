Ça bouge à l’OM : Un autre Marseillais proche de la Turquie

Les lignes bougent du côté de l’OM. Après Mason Greenwood, un autre joueur de Marseille se rapproche sérieusement d’un transfert en Turquie. Il est question de Quinten Timber.

Mercato OM : Quinten Timber se rapproche lui aussi de la Turquie

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Le mercato de l’Olympique de Marseille s’accélère avec des mouvements tournés vers la Turquie. Le dossier Mason Greenwood figure bien entendu en tête de liste. L’attaquant anglais de l’OM est proche de rejoindre Fenerbhaçe. Les deux écuries étant en discussions très avancés.

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L’affaire pourrait se conclure pour une somme avoisinant les 45 millions d’euros. Cette vente permettrait à l’OM de soulager un peu ses finances. Mais ce n’est pas fini. Un autre Marseillaise se rapproche aussi d’un transfert en Turquie. Le média Yeniasir indique que le Besiktas revient en force pour Quinten Timber.

Le Besiktas insiste pour son transfert

Le club turc était déjà aux trousses du milieu de néerlandais en janvier dernier. Ce dernier avait finalement fait le choix de rejoindre Marseille. Six mois plus tard, le Besiktas ne désespère pas. Les Stambouliotes voient en ce mercato estival une occasion idéale pour négocier. Sachant que la direction de l’OM a besoin de vendre cet été.

Beşiktaş Quinten Timber için yeniden devreye girmeye hazırlanıyor.



Marsilya, yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeniyle birçok oyuncusunu satılık listesine koymak zorunda kaldı.



Beşiktaş bu fırsatı değerlendirmek üzere Marsilya ile ilk teması kurmaya hazırlanıyor.



(Fotomaç) pic.twitter.com/BcppOt66In — Eagle Media (@Eaglemedia__) July 12, 2026

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Les discussions pour le transfert de Quinten Timber devraient vite s’intensifier. Car aucun joueur n’est intransférable à l’Olympique de Marseille cet été. Son prix est estimé à 25 millions d’euros selon Transfermarkt. Ce qui permettrait à l’OM de réaliser une belle plus-value sur un joueur acheté à 4,5 millions d’euros.