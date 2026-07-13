PSG: Le transfert de Lucas Digne bouclé, les détails du deal

En quelques minutes seulement, le PSG a bouclé le transfert de Lucas Digne en provenance d’Aston Villa. Les détails du deal ont déjà fuité dans les médias.

Mercato : Lucas Digne donne son accord au PSG

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Avant de disputer une demi-finale de Coupe du Monde avec la France contre l’Espagne ce mardi soir, Lucas Digne a donné son accord à Luis Campos pour un retour au Paris Saint-Germain durant ce mercato estival. La grosse rumeur lancée ce lundi par le Daily Mail est désormais confirmée par plusieurs sources, dont le célèbre Fabrizio Romano.

🚨🔴🔵 Lucas Digne to Paris Saint-Germain, here we go! Verbal agreement done with the French left back.



PSG already informed Aston Villa: they will pay the release clause after the World Cup, fee under €10m. 🇫🇷



Digne accepted role as Nuno Mendes’ backup at PSG. 🫱🏻‍🫲🏼 pic.twitter.com/m5QsBnPzNr — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 13, 2026

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D’après le journaliste italien, le transfert sera officialisé après la compétition mondiale, mais les conditions contractuelles ont déjà été acceptées entre les deux parties. De son côté, le PSG a accepté d’activer la clause libératoire présente dans le contrat du latéral gauche de 32 ans, soit un montant inférieur à 10 millions d’euros.

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« Lucas Digne au Paris Saint-Germain, c’est officiel ! Un accord verbal a été trouvé avec l’arrière gauche français. Le PSG a déjà informé Aston Villa : le club lèvera la clause libératoire après la Coupe du Monde, pour un montant inférieur à 10 millions d’euros. Digne a accepté le rôle de doublure de Nuno Mendes au PSG », rapporte le spécialiste mercato sur sa page Twitter. Plus précis, Fabrice Hawkins, lui, livre les détails de cette opération expresse.

« Lucas Digne va signer au PSG pour 3 ans »

Dix ans après avoir fui la rude concurrence de Maxwell pour rejoindre l’AS Rome, Lucas Digne s’apprête à faire son retour au PSG, où il a évolué de 2013 à 2016. Pour Digne, ce transfert marque un retour aux sources.

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Selon Fabrice Hawkins de RMC Sport, « Lucas Digne va signer au PSG pour 3 ans. Accord trouvé entre le joueur et le club de la capitale. Le Paris Saint-Germain prévoit désormais de lever sa clause libératoire, estimée à moins de 10 millions d’euros, une fois la Coupe du monde terminée. »

🚨🔴🔵 Lucas Digne va signer au PSG pour 3 ans. Accord trouvé entre le joueur et le club de la capitale. Le Paris Saint-Germain prévoit désormais de lever sa clause libératoire, estimée à moins de 10 millions d’euros, une fois la Coupe du monde terminée. @RMCsport pic.twitter.com/RYeIEghSRD — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) July 13, 2026

Avec 62 sélections en équipe de France, le défenseur d’Aston Villa apportera également une voix importante dans un vestiaire parisien, où la jeunesse occupe une place centrale. Le natif de Meaux offrira à Luis Enrique une solution fiable pour faire tourner son effectif, couvrir une éventuelle blessure et alléger le calendrier de son latéral gauche numéro un, Nuno Mendes.

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