Coup de théâtre à l’OM : Al-Ahli bouleverse une vente en or

Le mercato de l’OM pourrait connaitre un nouveau rebondissement. Alors que le transfert de Mason Greenwood à Fenerbhaçe, Al-Ahli fait une entrée fracassante dans le dossier.

Mercato OM : Al-Ahli entre dans la course pour Mason Greenwood

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Le feuilleton Mason Greenwood connaît un nouveau rebondissement. L’attaquant anglais de l’Olympique de Marseille semblait se dirigeait vers un transfert à Fenerbahçe. Un accord ayant été trouvé pour un montant d’environ 45 millions d’euros. Sauf que rien n’est encore officiel dans ce dossier XXL.

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Et voilà qu’une nouvelle menace surgit. Le journaliste Ben Jacob révèle que le club d’Al-Ahli s’est invité dans la course et tente de détourner Mason Greenwood de la Turquie. Cette intrusion complique les négociations en cours. Des émissaires saoudiens ont multiplié les manœuvres ce dimanche pour tenter de faire capoter l’accord avec la formation turque.

Les négociations se poursuivent en secret

Leur stratégie est claire : engager des discussions avec le joueur lui-même. Ces échanges auraient déjà eu lieu. L’entraîneur d’Al-Ahli aurait contacté Mason Greenwood afin de le convaincre de rallier l’Arabie Saoudite réputée pour ses offres hallucinantes. À l’heure actuelle, les discussions souterraines se poursuivent activement.

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🚨 Al-Ahli a tenté ce dimanche de faire capoter le transfert de Greenwood à Fenerbahçe.



Des échanges ont eu lieu entre Al-Ahli et Greenwood. Le coach se serait entretenu directement avec le joueur.



Les saoudiens sont conscients que le dossier Fenerbahçe est bien avancé, mais… pic.twitter.com/IB39NZ9Rep — Massilia Zone (@MassiliaZone) July 12, 2026

Cette offensive inattendue place le clan Greenwood face à un dilemme. Il devra choisir entre l’offre turque et l’intérêt soudain de l’écurie saoudienne. Chaque partie cherchant à verrouiller le meilleur atout offensif de l’OM. Ce dernier comptabilise 26 buts en 45 rencontres cette saison.