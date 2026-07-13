Mercato : Officiel ! Le RC Lens annonce un retour de taille

Après avoir enregistré les prolongations de ses deux gardiens de but, Régis Gurtner et Mathieu Gorgelin, le RC Lens a officialisé le retour d’un enfant de la maison : Thorgan Hazard, sorti du centre de formation artésien dans la foulée des Raphaël Varane, Serge Aurier ou encore Geoffrey Kondogbia.

Mercato : Thorgan Hazard signe son retour au RC Lens

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Quatorze années après son départ pour Chelsea contre un chèque de 500.000 euros, Thorgan Hazard fait son grand retour au RC Lens. Milieu offensif capable de jouer aussi en pointe ou piston gauche, l’international belge vient pour remplacer numériquement Allan Saint-Maximin, qui a rejoint le Charlotte FC, en MLS) pour les trois prochaines saisons.

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Laissé libre par le RSC Anderlecht après une dernière saison XXL, marquée notamment par 15 buts et 11 passes décisives, le frère d’Eden Hazard retrouve son club formateur avec une solide expérience derrière lui. Avec 47 sélections et 9 réalisations avec la Belgique, Thorgan Hazard va apporter sa créativité, sa polyvalence et son vécu au secteur offensif du RC Lens, qui tient son premier gros renfort de l’été.

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Deux #MadeInGaillette se rappellent un mythique souvenir européen du Racing 🪨… De retour, une fois ! 🇧🇪



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« Le retour d’un ancien de la maison est un beau symbole, qui plus est un pur produit de La Gaillette. Avec Thorgan, nous accueillons un joueur qui compte 522 matchs en club, 64 rencontres européennes et 47 sélections avec la Belgique.

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Cette expérience du très haut niveau constituera un atout pour l’équipe dans cette saison qui nous verra retrouver la Ligue des champions. Thorgan va nous apporter sa capacité à lire et accélérer le jeu, sa qualité de passe et son leadership. Son sens de la famille et sa simplicité nous ont rapprochés.

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J’ai senti au cours des discussions son attachement au RC Lens et une volonté forte de porter les couleurs lensoises en Ligue des champions », a déclaré Jean-Louis Leca, le directeur sportif du RCL, sur le site officiel du club.