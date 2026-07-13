Ça chauffe à l’OM : Al-Ahli revient avec une offre en or ?

Le mercato s’accélère du côté de l’OM avec le transfert imminent de Mason Greenwood à Fenerbahçe. Mais les dirigeants d’Al-Ahli n’ont pas encore dit leur dernier mot. Une nouvelle offre XXL se prépare.

Mercato OM : Al-Ahli ne lâche pas l’affaire pour Mason Greenwood

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Il n’y a plus de doute. Mason Greenwood va quitter l’OM durant ce mercato. L’attaquant anglais est à un pas de rejoindre Fenerbhaçe. Les dirigeants du club turc sont actuellement à Marseille afin de finaliser cette transaction au plus vite. L’affaire devrait se conclure pour un montant compris entre 45 et 50 millions d’euros.

Les dirigeants turcs savent cependant qu’ils ne sont pas à l’abri d’un très gros revirement de situation. Même si les signaux sont quasiment au vert pour son transfert à Fenerbhace, rien n’est encore officiel. Ce qui laisse une chance à l’Arabie Saoudite de faire capoter.

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Le journaliste turc Yagiz indique en effet qu’Al-Ahli refuse jusqu’ici de rendre les armes pour Mason Greenwood. Même si le joueur de 24 ans a initialement décliné l’offre du club saoudien. Cette proposition incluait un salaire annuel de 10 millions d’euros et 50 millions d’euros pour son transfert.

Une nouvelle offre se prépare en coulisse

Cette offre d’Al-Ahli est largement supérieure à celle de Fenerbahçe. Mason Greenwood maintient sa position en privilégiant la Turquie. Sauf que les dignitaires saoudiens préparent activement une nouvelle offre pour tenter de renverser la vapeur.

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"Al-Ahly a proposé à Mason Greenwood un salaire annuel de 10M€ et a offert environ 50M€ à son club, l’Olympique de Marseille. Le joueur aurait refusé cette offre. Al-Ahly pourrait toutefois lui soumettre une nouvelle proposition afin de conclure l’affaire à son avantage."… — OManiaque (@OManiaque) July 13, 2026

Cette ténacité place l’OM dans une position délicate. La nouvelle offensive d’Al-Ahly pourrait rebattre les cartes. Le dénouement du feuilleton Greenwood promet d’être sous haute tension.