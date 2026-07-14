Mercato OM : Ça s’accélère, une offre de 25 M€ arrive

L’avenir de Quinten Timber à l’OM s’annonce déjà incertain. Le milieu néerlandais suscite de nombreuses convoitises. Un géant turc veut dégainer une offre.

Mercato OM : Besiktas s’attaque au dossier Quinten Timber

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À peine arrivé, déjà convoité. Quinten Timber pourrait agiter le mercato de l’OM cet été. Six mois seulement après sa signature, le milieu néerlandais attise les convoitises. Besiktas veut passer à l’offensive. Le club turc s’apprête à formuler une offre pour convaincre le club phocéen de céder son joueur.

Marseille a recruté le milieu de terrain en janvier 2026. Ce transfert avait coûté 4,5 millions d’euros. Depuis, l’international néerlandais s’est imposé comme un pilier de l’entrejeu. Le nouveau coach Bruno Genesio lui accorde une confiance totale. Les chiffres sont impressionnants : sur 16 matchs disputés sous les couleurs olympiennes, Timber a démarré 15 fois comme titulaire. Une adaptation express et réussie.

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Le joueur possède un contrat à long terme, courant jusqu’en juin 2030. À 25 ans, il devait s’installer durablement à Marseille, mais les impératifs financiers du club bousculent ce plan. L’OM doit équilibrer ses comptes. Pour cette raison, la direction écoute les propositions pour la quasi-totalité de l’effectif. Aucun joueur n’est intransférable, pas même les titulaires indiscutables.

Cette vulnérabilité financière attire les acheteurs. L’AS Roma surveillait déjà la situation du Néerlandais depuis quelques semaines. Désormais, Besiktas entre dans la danse. Selon les révélations du média turc Yeni Asir, les dirigeants stambouliotes relancent cette piste qu’ils étudiaient déjà l’hiver dernier.

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Le club turc jouera la Ligue Europa la saison prochaine. Pour briller sur la scène européenne, Besiktas cherche un joueur polyvalent et expérimenté pour renforcer son milieu. L’état-major stambouliote prépare actuellement son approche et contactera bientôt l’OM pour ouvrir les négociations. Sur Transfertmarkt, Quinten Timber vaut 25 millions d’euros. Le club stambouliote espère faire plier la direction olympienne avec une offre revue à la baisse.