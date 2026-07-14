Mercato FC Nantes : C’est confirmé, un renfort de poids atterrit à Nantes  

Un visage bien connu est attendu au FC Nantes dans les prochaines heures. Alban Lafont va revenir au club.

Mercato FC Nantes : Alban Lafont de retour à Nantes

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Le gardien de but Alban Lafont est attendu mercredi au FC Nantes à l’entraînement. Après son prêt en Grèce et son voyage au Mondial avec la Côte d’Ivoire, l’international ivoirien retrouve la Jonelière.

Son aventure internationale est terminée depuis deux semaines. Doublure chez les Éléphants, le portier de 27 ans doit désormais se remettre au travail. Il va réintégrer dès demain le groupe de Michel Der Zakarian pour la préparation estivale. Cependant, cette reprise ressemble fort à un passage éclair. Son avenir en Loire-Atlantique reste très incertain.

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Plusieurs éléments bloquent effectivement son avenir au club. Il y a désormais une rude concurrence. Le FC Nantes a recruté Maxime Dupé cet été pour le poste de titulaire. Alban Lafont n’acceptera pas de cirer le banc, encore moins à l’échelon inférieur en Ligue 2. Son contrat expire dans un an.

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Les Kita devront vite prendre une décision pour son avenir. Pour éviter de le voir partir gratuitement l’an prochain, Nantes doit le transférer dès cet été. Une vente est la seule issue pour tout le monde. Le club a besoin de liquidités pour maintenir les voyants de son compte au vert. Sur Transfertmarkt, la valeur marchande du portier est estimée à 3 millions d’euros.