Mercato Stade Rennais : Feu vert pour l’arrivée de ce monstre anglais ?  

Des nouvelles fraîches tombent concernant l’avenir de Charlie Cresswell. Contrairement aux rumeurs, son arrivée au Stade Rennais n’est pas encore bouclée.

Mercato Stade Rennais : Charlie Cresswell veut venir à Rennes

La suite après cette publicité

Rebondissement pour l’avenir de Charlie Cresswell. Ces derniers jours, une rumeur annonçant un accord entre le Stade Rennais et le Toulouse FC a envahi les réseaux sociaux. Beaucoup y ont cru. Pourtant, la réalité est bien différente : le transfert est encore loin d’être bouclé.

Le nom du défenseur anglais anime le mercato depuis plusieurs semaines. Cette fois, un prétendu journaliste a affirmé sur X qu’un terrain d’entente avait été trouvé entre Toulouse et Rennes. Selon cette publication, le transfert devait atteindre 29,5 millions d’euros, bonus inclus, avec une visite médicale programmée dès le début de semaine.

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : C’est confirmé, un buteur proche de signer

À voir

Mercato : L’OM vise un gros coup au Barça pour remplacer Greenwood

L’information a rapidement gagné en visibilité. Vue près de 180 000 fois, elle a trompé de nombreux supporters des deux clubs. Mais, comme l’explique LesViolets.com, ce message provenait en réalité d’un faux compte. Son auteur, qui ne comptait qu’une centaine d’abonnés, n’avait aucune source crédible. D’autres comptes ont ensuite repris cette fausse annonce, renforçant encore la confusion.

Toulouse et Rennes poursuivent les discussions. Mais le deal n’est pas encore scellé. Pas d’accord entre les deux clubs jusqu’à présent. Un indice ne trompe d’ailleurs pas. Charlie Cresswell a participé normalement à l’entraînement du Toulouse FC ce lundi. Habituellement, un joueur dont le départ est imminent est préservé afin d’éviter tout risque de blessure.

Lire la suite sur le Stade Rennais

Mercato Stade Rennais : Accord conclu pour ce solide roc ?

Mercato Stade Rennais : C’est confirmé, un redoutable ailier arrive

À voir

Mercato FC Nantes : C’est confirmé, un renfort de poids atterrit à Nantes

Malgré ce démenti, le Stade Rennais ne change pas ses plans. Charlie Cresswell reste l’une des cibles prioritaires pour renforcer l’axe de la défense cet été. Le joueur serait favorable à une arrivée en Bretagne. Rennes peut lui offrir un salaire plus important, mais aussi un projet sportif capable d’accélérer sa progression. De son côté, Crystal Palace suit également le défenseur anglais avec attention.