Mercato PSG : Un top joueur s’éloigne de Paris !

Le dossier Diogo Costa semble doucement échapper au PSG. Alors que le club de la capitale suivait de près le gardien portugais, Chelsea aurait désormais pris les commandes des négociations.

Mercato PSG : Chelsea prend l’avantage sur Paris pour Diogo Costa

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Chelsea double le PSG pour s’offrir le gardien portugais Diogo Costa. Le portier du FC Porto, très en vue lors de la Coupe du monde 2026, attire les convoitises de la Premier League alors que Paris semble abandonner la piste.

Barré par le Russe Matvey Safonov durant sa première saison, Lucas Chevalier va finalement rester au Paris SG. L’ancien Lillois a tranché : il poursuivra son aventure sous les ordres de Luis Enrique pour au moins une saison supplémentaire. Un départ prématuré du jeune international français a longtemps été envisagé. Ce choix change la donne pour le mercato parisien.

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Les dirigeants franciliens, qui cherchaient un nouveau portier, peuvent désormais revoir leurs priorités. Parmi les cibles du PSG figurait Diogo Costa. Le gardien portugais de 26 ans sort d’un Mondial solide sous les ordres de Roberto Martinez, où il a disputé l’intégralité des cinq rencontres de la Seleção.

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Sous contrat avec le FC Porto jusqu’en juin 2030, Diogo Costa s’est imposé comme une référence à son poste, tant en Coupe d’Europe qu’en sélection. Si Paris a initié des contacts avancés avec l’entourage du joueur, le double champion de France en titre ne s’alignera probablement pas sur les exigences financières du club portugais.

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Sa clause libératoire s’élève à 60 millions d’euros. Avec Safonov et Chevalier déjà dans l’effectif, dépenser une telle somme n’a plus aucun sens pour le Paris SG. Le retrait progressif de Paris fait les affaires de la Premier League. Selon le journaliste Ekrem Konur, Chelsea a fait de Diogo Costa sa priorité pour ce marché estival.

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Les Blues, désormais entraînés par Xabi Alonso, veulent du sang neuf. Robert Sanchez n’a pas convaincu. De plus, le jeune Mike Penders, de retour de son prêt à Strasbourg, semble encore trop tendre pour assumer un rôle de numéro un. Chelsea a donc pris une longueur d’avance sur ce dossier. Le club londonien est désormais en pole position pour accueillir le gardien de Porto.

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