Mercato PSG : Visite médicale bouclée pour un attaquant !

Annoncé sur le départ cet été, Kang-In Lee se rapproche un peu plus encore de l’Atlético Madrid. Le milieu offensif du PSG aurait déjà passé ses tests médicaux avec les Colchoneros.

Mercato PSG : L’Atlético a envoyé son médecin en Corée pour Kang-In Lee

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Annoncé proche de l’Atlético Madrid, Kang-In Lee aurait déjà passé sa visite médicale. D’après les informations relayées par le journal Mundo Deportivo, le club espagnol a envoyé son directeur médical en Corée du Sud afin de faire passer sa visite médicale au joueur du PSG.

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« Le Dr José María Villalón, directeur médical de l’Atlético de Madrid, était en Corée du Sud. Autrement dit, le transfert de Kang-In Lee du PSG à l’Atlético de Madrid est imminent. Montant : 35M€ + 5M€ bonus », rapporte le quotidien catalan. Déjà intéressé lors des deux derniers mercatos, l’Atlético n’aurait donc pas lâché le dossier de l’ancien joueur de Valence.

Les dirigeants parisiens et leurs homologues madrilènes auraient trouvé un accord pour un transfert de 40 millions d’euros, bonus compris. Selon le média coréen Chosun, l’officialisation du transfert de Lee ne devrait plus trop tarder. Éliminé en phase de poules de la Coupe du monde, l’international sud-coréen est en ce moment en vacances jusqu’au 18 juillet. Il devrait ensuite effectuer sa reprise du côté de Madrid, indique la source asiatique.

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Arrivé à l’été 2023 contre un chèque de 22 millions d’euros, Kang-In Lee s’apprête ainsi à quitter les rangs du Paris Saint-Germain après trois saisons riches en trophées, notamment deux Ligues des Champions remportées successivement en 2025 et 2026. Il retourne dans un championnat qu’il connaît bien.