Mercato PSG : Du nouveau pour l’avenir de Bradley Barcola !

Annoncé proche d’un départ lors de ce mercato estival, Bradley Barcola n’aurait encore arrêté aucune décision concernant son avenir avec le PSG. Explications.

Mercato PSG : Bradley Barcola n’a pas pris de décision

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Il y a quelques jours, plusieurs médias annonçaient que Bradley Barcola avait prévenu la direction du Paris Saint-Germain qu’il souhaitait garder toutes ses options ouvertes pour son avenir cet été. Par contre, l’ancien ailier de l’Olympique Lyonnais ne souhaitait pas parapher la proposition de prolongation formulée par sa direction.

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Mécontent de son temps de jeu lors des grands rendez-vous de Ligue des Champions, le joueur de 23 ans envisagerait même très sérieusement de changer d’air pour rejoindre les rangs d’un autre grand club européen. Liverpool, Arsenal et le Bayern Munich étant prêt à lui dérouler le tapis rouge.

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De son côté, le PSG aurait fixé le prix de don numéro 23 à 150 millions d’euros, sans être forcément vendeur. Sauf que selon les informations d’Olivier Tallaron, Barcola a demandé à son entourage de n’ouvrir aucune discussion concernant sa situation personnelle avant la fin de la Coupe du Monde de cet été.

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« C’est une demande du joueur qui n’a, pour l’instant, pas fait de demande de départ. Pour Paris, le joueur reste à 100% », explique le journaliste de Canal+ Foot. De son côté, le PSG affiche une position claire et considère toujours l’international français comme un élément important de son projet sportif.

Mercato #PSG 3/3 : Pour #Barcola aucune discussion sur son avenir jusqu’à la fin de la coupe du monde . C’est une demande du joueur qui n’a, pour l’instant, pas fait de demande de départ. Pour Paris , le joueur reste à 100% @CanalplusFoot pic.twitter.com/hR9gEmtXLL — Olivier Tallaron (@OLIVETALLARON) July 13, 2026

Les éventuelles discussions sur son avenir seront donc repoussées après le Mondial. Sous contrat jusqu’en juin 2028, Bradley Barcola pourrait donc être l’un des gros dossiers des prochaines semaines.

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conférence de presse ces derniers jours, il avait déjà annoncé la couleur concernant son futur en déclarant notamment : « mon avenir au PSG ? Pour l’instant, je suis concentré sur la Coupe du monde. Ce qui va se passer après, je ne sais pas ».