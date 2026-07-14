Mercato : L’OM vise un gros coup au Barça pour remplacer Greenwood

Sur le point de perdre Mason Greenwood, qui va signer à Fenerbahçe jusqu’en juin 2030, l’OM aurait des vues sur u crack du Barça pour renforcer son secteur offensif la saison prochaine.

Mercato : L’OM fonce sur Bardghji pour remplacer Greenwood

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Alors que Mason Greenwood est sur le départ de rejoindre le Fener et le championnat turc, l’Olympique de Marseille aurait jeté son dévolu l’ailier du FC Barcelone, Roony Bardghji. À en croire Ekrem Konur, l’OM fait partie des clubs qui souhaitent attirer Roony Bardghji durant ce mercato estival. Soucieux de lui permettre de disposer de temps de jeu pour poursuivre sa progression, le club espagnol pourrait le laisser partir en prêt.

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Recruté en 2025 contre un chèque de 2 millions d’euros, l’ancien joueur de Copenhague a disputé 28 matchs pour un bilan de 2 buts et 4 passes décisives en 873 minutes. Barré par la concurrence à Barcelone, Roony Bardghji n’a pas vraiment eu le temps de prouver son potentiel, mais son talent reste évident.

L’Insider turc précise même que le Champion d’Espagne envisagerait désormais un prêt ou un transfert assorti d’une clause de rachat. Mais l’Olympique de Marseille n’est pas seul sur ce coup. En effet, outre le club marseillais, l’Ajax Amsterdam, le FC Porto, Aston Villa, Leeds United et Brighton suivraient également de très près l’international suédois de 20 ans.

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Comme à son habitude, l’OM pourrait proposer un prêt avec option d’achat au FC Barcelone pour récupérer Roony Bardghji, surtout si Mason Greenwood fait ses valises cet été.