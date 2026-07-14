INFO Mercato : Un énorme démenti tombe au Stade Rennais !

Le Stade Rennais va encore devoir convaincre les dirigeants de Toulouse FC. L’accord annoncé pour Charlie Cresswell ne serait finalement qu’une fausse alerte. Explications.

Mercato : Charlie Cresswell encore loin du Stade Rennais

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À la recherche d’un défenseur central de calibre, Franck Haise, le Stade Rennais, fait de Charlie Cresswell l’une de ses priorités pour ce mercato estival. Et selon le site 433foot, les dirigeants du club breton et leurs homologues de Toulouse FC seraient parvenus à un accord sur l’indemnité à verser pour s’attacher les services du joueur de 23 ans.

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Après s’être mis d’accord avec l’international espoir anglais sur les termes de son futur contrat, le SRFC était en négociations avec les Violets afin de finaliser cette opération. Initialement, un montant de 28,5 millions d’euros, bonus compris, était évoqué, mais le deal devrait finalement coûter un peu plus cher, puisqu’il s’agirait désormais d’un montant de 29,5 millions d’euros.

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Charlie Cresswell deviendrait donc l’une des recrues les plus chères de l’histoire du Stade Rennais. Sauf que cet accord total n’existerait guère. En effet, selon les informations du portail spécialisé Les Violets, l’accord annoncé sur le défenseur toulousain n’est qu’une « fake news, non, Charlie Cresswell n’a pas (encore) signé au Stade Rennais. »

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Le média toulousain rapporte qu’aucun accord n’aurait encore été trouvé entre le Stade Rennais et la direction du TFC. D’ailleurs, Charlie Cresswell était présent à l’entraînement ce lundi, alors que les joueurs proches d’un départ sont généralement ménagés.

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Si les discussions entre les deux clubs existent bel et bien, elles n’ont pas encore abouti à un terrain d’entente. Le dossier Charlie Cresswell reste donc encore ouvert.