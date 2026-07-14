Mercato OM : C’est réglé pour Greenwood, les détails du deal

Plus aucun doute possible, Mason Greenwood s’apprête à faire ses adieux à l’OM. L’attaquant anglais a définitivement tranché entre ses deux courtisans les plus entreprenants sur ce mercato estival : Fenerbahçe et l’Atlético Madrid.

Mercato OM : Mason Greenwood choisi Fenerbahçe

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Arrivé à l’été 2024 en provenance de Getafe, Mason Greenwood s’est rapidement imposé sous les couleurs de l’Olympique de Marseille, mettant même le public du stade Vélodrome dans sa poche grâce à ses performances sur le terrain. En 81 matches, l’attaquant de 24 ans a notamment inscrit 48 buts et délivré 17 passes décisives avec l’OM.

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Mais l’aventure n’ira pas plus loin que ces deux saisons agréables passées sur la Canebière. Dans le rouge financièrement, le club marseillais est bien obligé de procéder à des ventes majeures. Le départ de Greenwood était donc devenu une possibilité sérieuse cet été, avec notamment son imposant salaire.

Désireux de maîtriser ses dépenses et de réduire sa masse salariale, le club olympien aurait accepté de céder l’ancien joueur de Manchester United. Selon les informations de Foot Mercato, Fenerbahçe et l’Atlético Madrid auraient trouvé un accord autour de 40 millions d’euros fixes, plus 2 millions d’euros de bonus, avec l’Olympique de Marseille.

Ce qui fait de l’Anglais la plus grosse vente de l’histoire de l’OM, devant le transfert de Michy Batshuayi à Chelsea en 2016 contre un montant de 39 millions d’euros. De son côté, le natif de Bradford a fait le choix de rejoindre le club turc pour signer un contrat de quatre ans, soit jusqu’en juin 2030.

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Pour faire la différence, le club stambouliote s’est montré très généreux, puisque Mason Greenwood devrait percevoir un salaire de 10 millions d’euros par saison. Une nouvelle confirmée par le journaliste italien Fabrizio Romano sur Twitter.

« Mason Greenwood à Fener, c’est fait ! », a écrit le spécialiste mercato lundi soir. « L’accord est conclu : l’ailier anglais rejoint le club stambouliote. 40 millions d’euros plus 2 millions d’euros de primes pour l’Olympique de Marseille ; Manchester United percevra plus de 10 millions d’euros, clause de revente comprise.

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Le salaire s’élève à environ 10 millions d’euros nets par an pour un contrat courant jusqu’en juin 2030 », détaille Fabrizio Romano.