Mondial 2026 : Voici les trois raisons de penser que les Bleus peuvent être champions du monde

L’équipe de France affronte ce soir, à Dallas, l’Espagne en demi-finale du Mondial 2026. À un match de rejoindre New York dimanche prochain, on vous donne les trois raisons de croire à une troisième étoile pour les Bleus.

Mondial 2026 : L’équipe de France a rendez-vous avec son histoire

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« Dallas, ton univers impitoyable… » accueille ce soir, à 21 h, la première demi-finale de la Coupe du monde 2026 entre l’équipe de France et l’Espagne. L’objectif est simple : une place en finale de la compétition, à New York, dimanche prochain. Même si les Bleus auront donc 90 minutes, ou plus, à batailler contre la Roja pour se qualifier, on les voit déjà en finale, car leur histoire a pris rendez-vous.

Le chef-d’œuvre de Doha il y a quatre ans, perdu contre l’Argentine (3-3 puis 4-2 aux TAB), reste en travers de la gorge des partenaires de Kylian Mbappé. Si la France l’avait emporté, elle jouerait aujourd’hui pour un quatrième titre mondial. Mais l’histoire a fait que c’est une troisième étoile que l’on rêve de décrocher cette année, pour entrer dans le cercle très fermé des pays ayant remporté au moins trois Coupes du monde.

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Elle rejoindrait le Brésil avec ses cinq titres, l’Allemagne et l’Italie à quatre, et l’Argentine, juste devant, à trois. Le capitaine des Bleus avait écrit sur Instagram après l’échec de 2022 : « Nous reviendrons. » Promesse tenue ! Il est là avec sa troupe en demi-finale et continue, sur Instagram, d’intimider. Il y a deux semaines, il mettait dans sa story une photo de groupe avec cette phrase : « On arrive méchants… » Oui, et ils vont peut-être méchamment écrire l’histoire.

🚨 « ON ARRIVE MÉCHANTS…. 🤨 »



La story Instagram de Kylian Mbappé 🇫🇷 après la qualification des Bleus. 😁 pic.twitter.com/O1R9Em39cA — Actu Foot (@ActuFoot_) July 1, 2026

Elle domine statistiquement

La confiance règne à l’intérieur de cette équipe, sans jamais tomber dans l’excès. À vrai dire, c’est presque impossible quand vous avez un entraîneur comme Didier Deschamps. Le champion du monde 1998 en tant que joueur a métamorphosé cette équipe. Ça se ressent statistiquement. Mbappé a marqué huit buts, Dembélé cinq, Barcola deux et Doué un. Olise, lui, a délivré cinq passes décisives.

Elle compte donc dans ses rangs le meilleur buteur de la compétition grâce à l’attaquant du Real Madrid (à égalité avec Messi) et le meilleur passeur grâce au meneur de jeu du Bayern Munich. Les Bleus ont inscrit seize buts depuis le début du Mondial et n’en ont encaissé aucun dans la phase à élimination directe. De plus, contrairement à tous les autres demi-finalistes, aucun de ses matchs ne s’est joué en prolongation ou dans les dernières minutes.

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Des signaux plus que rassurants qui en font d’ores et déjà un champion du monde avant l’heure. La France peut donc viser une troisième finale consécutives, après celles de 2018 et 2022. Les statistiques n’expliquent pas tout, mais elles témoignent d’une régularité exceptionnelle au plus haut niveau depuis huit ans. Alors, pour le reste, faisons confiance au célèbre dicton : « jamais deux sans trois ».

Dans les faits, il n’y a pas meilleur qu’elle

Cette équipe de France est aussi impressionnante dans les faits que dans ses gestes. Aucun de ses adversaires n’a été en mesure de la battre ou de l’inquiéter jusque-là. Le Paraguay aurait pu être le seul accroc, mais le penalty transformé par Kylian Mbappé à la 70e minute a calmé toute velléité. Le Sénégal, l’Irak, la Norvège, la Suède et le Maroc n’auront été que spectateurs de la force collective des Bleus.

La presse européenne est logiquement tombée sous leur charme. En Italie, la Gazzetta dello Sport dit que « la France est d’une autre planète ». En Espagne, Marca et AS parlent de « génération dorée ». Mundo Deportivo qualifie, lui, la France « d’inarrêtable ». En outre-Manche, The Guardian décrit : « La France joue sans relâche, ce qui pourrait les rendre irrésistibles. » Que d’éloges et quel plaisir de les entendre !

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On pourrait aussi parler de ce quatuor offensif entre Mbappé, Olise, Dembélé et l’alternance Barcola-Doué. Le premier et le deuxième partagent une relation très spéciale sur le terrain. Pour beaucoup d’observateurs, l’équipe de France n’a jamais eu de connexion 9-10 aussi fluide et prolifique. Elle devra continuer de le montrer ce soir face à l’Espagne, à Dallas, pour une place en finale et pour que ces trois raisons prennent encore plus de sens.