Michael Olise : Le joueur qui a changé le visage de l’équipe de France

Pourtant nonchalant en dehors du terrain, Michael Olise est loin de laisser les spectateurs indifférents lorsqu’il foule la pelouse. Depuis qu’il a rejoint les Bleus, le Bavarois ne cesse d’impressionner. Il continue de le prouver avec un début de Mondial magistral.

Michael Olise : Quatre nationalités possibles, mais un choix évident

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Né à Londres le 12 décembre 2001, le jeune Michael Olise rejoint très vite l’académie d’Arsenal à l’âge de huit ans. Ensuite, il tentera celle de Chelsea, mais sera recalé à seize ans. Il passera par Manchester City puis Tottenham en 2016, avant d’intégrer l’académie du Reading FC et d’y faire ses premiers pas en pro, un an plus tard. Rien ne le prédestinait à l’équipe de France, pourtant…

Très tôt, le milieu offensif de 24 ans avait le choix entre quatre nationalités. L’Angleterre, là où il est né, le Nigeria par son père et l’Algérie et la France par sa mère. Patrick Vieira, son entraîneur à Crystal Palace en 2021 se souvient des échanges avec son joueur. Le champion du monde 1998 raconte à l’Équipe : « Il m’avait dit : « Moi je veux jouer en équipe de France ». Il me disait qu’il avait toujours été supporter de l’équipe de France. »

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Le principal intéressé, peu bavard, confiait : « Les joueurs que je suivais enfant étaient français. Je venais souvent ici (en France). Ça me semblait plus naturel. » Le débat est alors clos. Il portera pour la première fois le maillot des Bleus en 2019, au tournoi Maurice Revello de Toulon. En 2024, il se révèle aux Jeux olympiques, la France échoue en finale. Quelques mois plus tard, Didier Deschamps le convoque et le 6 septembre 2024, sa carrière internationale débute contre l’Italie.

Le digne héritier de Griezmann

Son rêve bleu est lancé, et à l’instar du film Aladdin, Michael Olise fait déjà parler le génie qui est en lui. Un toucher de balle soyeux, une course élégante et une vision de jeu incomparable font déjà de lui le remplaçant tout trouvé d’Antoine Griezmann. Le Bavarois est arrivé en EdF quand la légende de l’Atlético de Madrid est partie. Les Bleus croyaient avoir trouvé leur nouveau meneur de jeu.

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« Croyaient », car Michael Olise n’a pas été appelé par Didier Deschamps à l’Euro 2024, même après son excellente campagne olympique (2 buts et 5 passes décisives). Conséquence ? Le style de jeu de la France en Allemagne était calamiteux. Deux ans plus tard, cette fois-ci, il est convoqué pour le Mondial 2026. Le résultat après quatre matchs est sans appel. L’équipe de France et Olise séduisent le monde. « DD » a enfin frotté la lampe, et son génie en est sorti.

Parti pour être MVP de la Coupe du monde ?

L’ancien de Crystal Palace a pour l’instant joué 308 minutes sur 360 possibles. Son bilan s’élève à 5 passes décisives pour encore aucun but marqué. Il est le meilleur passeur de la compétition. Sofascore lui attribue une moyenne de 7.75 sur 10, la troisième meilleure des Bleus, derrière Kylian Mbappé (8.63) et Ousmane Dembélé (8.28). Difficile de dire via les statistiques s’il mérite d’être le MVP de cette Coupe du monde, mais par son impact en match, il s’invite dans le débat.

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Il aura de nouveau la possibilité de s’illustrer ce soir, à 23 h, contre le Paraguay au Lincoln Financial Field de Philadelphie. L’objectif est la qualification en quart de finale du tournoi pour rêver de disputer la finale le 19 juillet prochain. Pourquoi pas contre l’Angleterre, pour en cas de victoire, chanter à tue-tête avec son accent anglais et son maillot bleu : « We are the champions, my friends ».