Mercato : Une révélation du Mondial 2026 change d’avis !

Véritable révélation du Mondial 2026 avec la Suisse, Johan Manzambi serait finalement tout proche de signer avec un autre club de Premier League que Newcastle. Le joueur souhaite rejoindre une équipe championne d’Europe…

Mercato : Johan Manzambi recale Newcastle pour Aston Villa

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Alors que la plupart des clubs européens ont entamé leur reprise pour la saison 2026-2027, les directions commencent à passer à l’action sur le marché des transferts. En Premier League, ça s’agite de tous les côtés. Après Tottenham et son mercato XXL, Manchester City qui casse sa tirelire pour renforcer son entrejeu et Chelsea qui recrute tous les internationaux français, Newcastle et Aston Villa se bagarrent pour une pépite suisse.

Âgé de 20 ans, Johan Manzambi affole les cadors anglais. Selon The Athletic, le natif de Genève a refusé les avances des Magpies, alors qu’il était annoncé très proche du club ces derniers jours. Le pensionnaire du SC Fribourg a finalement jeté son dévolu sur les Villans d’Unai Emery. Il était la priorité du technicien espagnol, suite à la grave blessure au genou d’Amadou Onana survenue avec les Diables Rouges à la Coupe du monde.

Aston Villa are in the process of finalising a deal to sign midfielder Johan Manzambi from Freiburg.



Manzambi looked on course to join Newcastle United after a club-to-club agreement was reached, but the 20-year-old had yet to decide on his preferred destination.



That enabled… pic.twitter.com/52XHjMswlt — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) July 12, 2026

Le club de Birmingham tient sûrement son premier très gros coup de ce mercato estival. Le média Sky Germany évoque une offre avoisinant les 70 millions d’euros. Ce serait alors la vente la plus chère de l’histoire de Fribourg. Un dossier qui échappe donc aux mains de la direction de Newcastle, qui misait sur le Suisse pour pallier le départ de Sandro Tonali chez les Spurs et celui, probable, de Bruno Guimarães, qui suscite la convoitise d’Arsenal.

Une Coupe du monde remarquable comme élément déclencheur de son avenir

Son excellente saison dans le Sud-Ouest de l’Allemagne avec son club actuel, qui sera très prochainement son ancien, n’aura pas suffi à gonfler sa cote sur le mercato. Malgré ses 47 matchs disputés, ses 7 buts inscrits et ses 6 passes décisives délivrées, toutes compétitions confondues, il fallait plus pour être courtisé. Quoi de mieux que de réaliser une Coupe du monde plus que séduisante ?

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C’est ce qu’a fait Johan Manzambi avec la Suisse. Même si la Nati a été éliminée en quarts de finale contre l’Argentine (3-1) et que le joueur formé au Servette FC n’aura pu disputer ni ce match, ni le huitième de finale contre la Colombie à cause d’une gêne au genou, il se sera révélé au grand public. En seulement quatre matchs, dont deux titularisations, il comptabilise 3 buts et 2 passes décisives. Il est ainsi le joueur le plus décisif de sa sélection dans ce Mondial.

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Milieu offensif de formation, il est aussi capable d’évoluer plus bas au milieu de terrain, à la construction comme à la récupération avec son mètre 82. Sa polyvalence et son gros volume de jeu seront des atouts primordiaux dans la tactique d’Unai Emery. Sa magnanimité aussi, puisqu’en rejoignant les champions d’Europe en titre en Ligue Europa, il rejoint également le club qui l’a battu en finale de C3, la saison dernière, avec Fribourg (3-0).