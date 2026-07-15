Mercato : Ferran Torres prêt à un sacrifice fou pour le PSG

‎‎Ferran Torres serait disposé à faire une concession rare pour faciliter une éventuelle arrivée au PSG. L’attaquant espagnol aurait transmis un message fort à Luis Enrique, alors que les discussions se poursuivent entre Paris et le FC Barcelone.

‎Mercato PSG : Un choix fort de Ferran Torres qui change la donne

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‎Le dossier Ferran Torres prend une nouvelle dimension sur le mercato. Alors que le PSG poursuit sa réflexion pour renforcer son secteur offensif, le joueur de 26 ans enverrait un signal particulièrement apprécié en interne. D’après Fabrizio Romano, l’international espagnol n’aurait pas réclamé de garanties concernant son temps de jeu.

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‎Une telle position est loin d’être anodine dans un mercato où de nombreux joueurs exigent un statut de titulaire. Ferran Torres accepterait au contraire d’intégrer une rotation offensive, convaincu que la concurrence peut servir l’intérêt collectif. Une philosophie qui correspond parfaitement à celle défendue par Luis Enrique depuis son arrivée dans la capitale.

‎Luis Enrique retrouve un profil qu’il affectionne

‎L’entraîneur parisien recherche avant tout des joueurs capables d’occuper plusieurs postes sans faire perdre en qualité à l’équipe. Ferran Torres répond précisément à ce cahier des charges. Son aisance sur tout le front de l’attaque, mais aussi sa capacité à évoluer en faux numéro neuf, constituent des arguments de poids.

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‎L’autre élément qui nourrit l’optimisme parisien est la relation entre le technicien espagnol et son ancien international. Luis Enrique lui a souvent témoigné sa confiance avec la sélection espagnole. Cette proximité pourrait faciliter les discussions, même si le transfert reste encore loin d’être finalisé.

‎Des négociations encore loin d’être bouclées

‎Malgré cet intérêt réciproque, plusieurs obstacles demeurent. Aucun accord n’a encore été trouvé entre le PSG et le FC Barcelone. Les négociations restent donc ouvertes et rien ne garantit que l’opération aboutira dans les prochaines semaines.

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‎De son côté, le président du Barça, Joan Laporta, a assuré qu’aucune offre officielle n’était arrivée sur son bureau. Il a toutefois reconnu être informé de l’intérêt du champion de France pour son attaquant, preuve que ce dossier est bien suivi des deux côtés des Pyrénées.

‎Le pari intelligent du Paris SG ?

‎Si cette opération se concrétise, Paris ne recruterait pas seulement un attaquant supplémentaire. Le club miserait sur un joueur prêt à privilégier le collectif plutôt que les privilèges individuels. Dans un vestiaire où la concurrence est devenue une règle, cette attitude pourrait rapidement faire la différence. C’est justement cet état d’esprit qui rend Ferran Torres séduisant pour le PSG.

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Accepter de ne pas être un titulaire incontestable dès son arrivée traduit une ambition tournée vers la réussite de l’équipe. Reste désormais à savoir si cette volonté commune suffira à rapprocher les positions entre le PSG et le FC Barcelone. Les prochaines semaines apporteront sans doute la réponse, mais ce dossier est désormais bien plus qu’une simple rumeur.