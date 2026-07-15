Mercato: Luis Enrique impose une décision fracassante au PSG

Si Lucas Digne s’apprête à faire son retour au PSG et que Yan Diomande et Maghnes Akliouche sont également attendus, Luis Enrique ne devrait pas accueillir de renfort au milieu de terrain cet été. Explications.

Mercato : Le PSG ne recrutera pas au milieu de terrain

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Malgré le départ quasi acté de Kang-In Lee à l’Atlético Madrid, le PSG ne renforcera pas son milieu de terrain durant ce mercato estival. Avec Vitinha, Joao Neves, Warren Zaïre-Emery, Dro Fernandez, Senny Mayulu et désormais Lucas Beraldo, sans compter la prolongation de Fabian Ruiz, le club de la capitale est bien fourni dans ce secteur de jeu.

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D’après les informations relayées ce mardi par RMC Sport, Luis Enrique et son staff n’attendent donc aucune recrue dans l’entrejeu au cours de ce mercato estival. Fabrice Hawkins explique d’ailleurs que depuis la prolongation de Senny Mayulu, le PSG avait déjà pris la résolution de ne pas recruter au milieu de terrain cet été.

Le journaliste va plus loin en revenant que le prodige marocain du LOSC, Ayyoub Bouaddi n’a « jamais été une piste concrète pour cet été » aux yeux des dirigeants parisiens. Le recrutement du PSG devrait donc se concentrer sur d’autres postes, notamment en défense et en attaque. Luis Enrique aimerait voir débarquer un nouveau défenseur central, un ailier polyvalent et un attaquant de pointe.

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La situation pourrait toutefois évoluer si un milieu de terrain venait à quitter le Paris Saint-Germain avant la fermeture du mercato. Mais la tendance actuelle n’annonce guère une arrivée dans ce secteur de jeu.