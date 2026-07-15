Mercato : Le Stade Rennais tente un énorme coup à 30 M€

‎‎Le Stade Rennais rêve d’un renfort offensif de premier plan pour franchir un cap lors de ce mercato estival. Le club breton s’intéresserait de près à Jonathan David, un dossier aussi ambitieux que complexe.

‎Mercato Stade Rennais : Jonathan David, le gros coup du SRFC ?

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‎Le marché des transferts réserve souvent son lot de surprises, et le Stade Rennais pourrait bien en préparer une de taille. D’après le journaliste italien Nicolò Schira, un club de Ligue 1 s’est récemment renseigné sur la situation de Jonathan David, toujours sous contrat avec la Juventus Turin.

‎L’identité de cette formation a ensuite été révélée par le compte X @jonathan35001, qui affirme qu’il s’agit du Stade Rennais. Les dirigeants bretons poursuivent ainsi leur volonté de renforcer un secteur offensif déjà animé par plusieurs arrivées depuis l’ouverture du mercato.

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Il ne fait pas partie des plans de Spalletti à la Juventus, qui travaille à trouver une solution pour le vendre.



🗞️ @NicoSchira pic.twitter.com/T3ofC5o5it — Vibes Foot (@VibesFoot) July 13, 2026

‎Une cible aussi prestigieuse que coûteuse

‎Le profil de l’international canadien répond parfaitement aux ambitions rennaises. Passé par le LOSC avant son départ vers la Juventus, Jonathan David possède une solide expérience du très haut niveau et reste l’un des attaquants les plus convoités du marché.

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‎Mais un tel dossier exige des moyens considérables. Estimé à 30 millions d’euros par Transfermarkt, l’avant-centre représenterait un investissement majeur, auquel s’ajouterait une rémunération importante. Rennes devra donc mesurer chaque étape avant d’aller plus loin.

‎Un transfert qui pourrait changer le visage du SRFC

‎Si cette opération venait à aboutir, le Stade Rennais enverrait un message fort à ses concurrents. L’arrivée d’un joueur du calibre de Jonathan David renforcerait immédiatement les ambitions du club en Ligue 1. ‎Un tel recrutement offrirait également davantage de solutions offensives à Franck Haise et nourrirait les espoirs des supporters, impatients de voir leur équipe franchir un nouveau palier cette saison.

‎Rennes joue gros dans ce mercato

‎À ce stade, rien ne garantit que le transfert se concrétisera. Entre la concurrence, le coût de l’opération et les exigences salariales, plusieurs obstacles restent à surmonter. ‎En revanche, ce simple intérêt démontre une chose : le Stade Rennais ne souhaite plus se contenter d’un rôle secondaire sur le marché.

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En ciblant Jonathan David, le club affiche clairement des ambitions élevées. Si les informations de Nicolò Schira et du compte @jonathan35001 se confirment, Rennes pourrait bien signer l’un des coups les plus marquants de l’été en France.