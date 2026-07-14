ASSE : Deux bonnes nouvelles tombent pour Ian Cathro

Deux joueurs blessés, la saison dernière, ont fait leur retour à l’entraînement, ce mardi. Une bonne nouvelle pour Ian Cathro.

ASSE : Mahmoud Jaber et Nadir El Jamali de retour à l’entraînement

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L’ASSE s’étoffe au fil de la préparation estivale, entamée le 1er juillet. Les deux dernières recrues en date : Mamour Ndiaye et Thierno Ballo ont rejoint Sohaib Naïr et Jakob Breum, arrivés un peu plus tôt en renfort dans l’équipe stéphanoise.

Des joueurs blessés sortent également de l’infirmerie. C’est le cas de Mahmoud Jaber (26 ans) et Nadir El Jamali (19 ans), ce mardi 14 juillet, jour de la fête nationale. Ils sont visibles sur la pelouse du Centre Sportif Robert Herbin, sur les photos publiées par l’AS Saint-Etienne sur son site internet.

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Le milieu défensif et le milieu offensif se sont remis à la course. Ils étaient en individuel, à l’écart du collectif stéphanois sur les images du club.

Pour mémoire, l’international Israélien avait été victime d’une blessure aux adducteurs en avril 2026, tandis que le jeune Franco-Marocain avait été touché au genou en février 2026. Ils avaient subi chacun une intervention chirurgicale.

Deux Verts qu'on est heureux de revoir crampons aux pieds ! 🔜👊 pic.twitter.com/cCxcs5Z5kk — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) July 14, 2026

Jaber et El Jamali opérationnels contre le Servette ?

Indisponibles lors du premier match amical de préparation, contre le FC Biel-Bienne (2-2), samedi dernier, Mahmoud Jaber et Nadir El Jamali ne devraient pas être aptes pour affronter le FC Servette, ce samedi à Genève. Néanmoins, leur retour à l’entraînement est une excellente nouvelle pour le nouvel entraîneur de l’ASSE, à trois semaines du début du championnat.

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Il faut noter que Ben Old et Augustine Boakye sont toujours attendus à l’Etrat dans les prochains jours. Ils ont bénéficié de quelques jours supplémentaires de vacances après leur participation à la Coupe du monde 2026.