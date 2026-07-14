Mercato : Le Paris FC porte un gros coup au coeur du PSG !

Après avoir récemment annoncé son départ du PSG en fin de contrat stagiaire, Emmanuel Mbemba va s’engager en faveur du Paris FC. L’affaire est déjà entendue entre les deux parties.

Mercato PSG : Visite médicale programmée pour Emmanuel Mbemba

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Il y a quelques jours, Emmanuel Mbemba a annoncé son départ du PSG sur ses réseaux sociaux, sans toutefois révéler sa prochaine destination. « Aujourd’hui s’achève un chapitre important de mon parcours. Je quitte le Paris Saint-Germain avec une immense gratitude pour tout ce que ce club m’a apporté. Le PSG m’a offert une opportunité unique. Ce club m’a permis de grandir, non seulement en tant que joueur, mais aussi en tant qu’homme, en me transmettant des valeurs, une exigence et un état d’esprit qui me suivront toute ma carrière », déclarait Emmanuel Mbemba jeudi passé.

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Aujourd’hui, le doute a été levé sur sa prochaine destination. Vainqueur de la Coupe Gambardella avec le Paris Saint-Germain le 22 mai passé face à Montpellier (3-2), Emmanuel Mbemba s’apprête à rejoindre les rangs du Paris FC pour les quatre prochaines saisons, selon les informations du journal Le Parisien.

Considéré comme l’un des plus grands espoirs du centre de formation du PSG, le latéral gauche de 18 ans ne signera pas son premier contrat professionnel avec le club de la capitale. Un temps pressenti à l’AS Monaco, Arsenal ou encore Aston Villa, le natif de Melun va finalement prendre la direction de l’autre club de la capitale, le Paris FC.

Emmanuel Mbemba va s’engager avec le Paris FC. Après avoir annoncé son départ du #PSG, le jeune défenseur a donné son accord au second club de la capitale. Il doit passer sa visite médicale demain. #Mercato https://t.co/N5e4U1rDuK — Benjamin Quarez (@B_Quarez) July 14, 2026

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« Emmanuel Mbemba, qui venait d’annoncer son départ du Paris SG, a donné son accord au Paris FC. Le joueur de 18 ans passera sa visite médicale ce mercredi avant de signer avec l’autre club de la capitale. Bien qu’il disposait depuis plusieurs mois d’une proposition de premier contrat professionnel de la part du PSG, Emmanuel Mbemba a choisi de relever un nouveau défi, à l’image de plusieurs de ses coéquipiers de la génération 2008 (Mounguengue, Malonga, Jangéal…) », rapporte le quotidien régional, qui précise que le capitaine des U19 du PSG va signer avec le voisin parisien jusqu’en juin 2030.

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L’international espoir français est attendu à Jean Bouin dès ce mercredi pour passer sa visite médicale, en même temps que le défenseur italien Diego Coppola, avant de signer son bail avec le PFC. Un gros coup pour le club désormais entraîné par Liam Rosenior.