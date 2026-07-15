Mercato PSG : Le coach de Liverpool évoque la piste Barcola

Mécontent de son temps de jeu sous Luis Enrique, Bradley Barcola n’écarte pas forcément de quitter les rangs du PSG cet été. En quête d’un successeur à Mohamed Salah, qui s’en va cet été, Liverpool serait l’un des courtisans les plus sérieux de l’attaquant français. Andoni Iraola, le manager des Reds, a été interrogé sur ce sujet.

Mercato PSG : Andoni Iraola botte en touche pour Bradley Barcola

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Malgré un contrat courant jusqu’en juin 2028, Bradley Barcola n’est pas certain de poursuivre l’aventure avec le Paris Saint-Germain à l’issue de ce mercato estival. Associé à plusieurs grands clubs européens, l’ailier de 23 ans serait l’une des pistes prioritaires de Liverpool pour compenser le départ annoncé de Mohamed Salah. Un intérêt que le nouvel entraîneur du club anglais n’a pas voulu confirmer, même s’il avoue la nécessité d’attirer un ailier supplémentaire cet été.

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Interrogé par Sky Sports, Andoni Iraola a notamment déclaré : « je ne peux pas parler des joueurs des autres équipes. Mais il est clair que nous avons besoin d’un joueur à ce poste. Je ne dirais pas pour remplacer Mohamed Salah, mais nous avons besoin d’un ailier supplémentaire. »

Malgré les nombreuses convoitises venues d’Angleterre, d’Espagne et de l’Allemagne, Barcola est encore loin d’un départ du Paris Saint-Germain. En effet, selon les informations du journaliste Olivier Tallaron de Canal+ Sport, l’ancien milieu offensif de l’Olympique Lyonnais n’a formulé aucune demande de transfert auprès de sa direction et ne souhaite pas évoquer son avenir avant la fin de la Coupe du monde 2026.

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Cette position conforte les plans du PSG. En interne, le double champion d’Europe en titre considère Bradley Barcola comme intransférable et continue de travailler sur une prolongation de son contrat. Les discussions ont simplement été mises en pause jusqu’à la fin du Mondial, afin de permettre au joueur de rester concentré avec sa sélection.

Face à cette fermeté, Arsenal se serait retiré de ce dossier. D’après le tabloïd britannique The Mirror, le club londonien aurait compris que Luis Enrique et Luis Campos n’ouvriront jamais des discussions pour évoquer un départ de Barcola cet été.

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Et même s’il devait vendre, Nasser Al-Khelaïfi ne laisserait pas partir son numéro 23 pour moins de 150 millions d’euros. Reste à voir comment va se terminer ce feuilleton.