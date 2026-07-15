Mercato OM : Greenwood, les clauses secrètes qui changent tout

‎L’OM et Mason Greenwood tournent enfin une page importante de leur histoire commune avec un transfert qui dépasse largement la simple question du montant de l’opération. Derrière les chiffres dévoilés, plusieurs mécanismes contractuels expliquent pourquoi Marseille ne récupérera pas l’intégralité des 42 millions d’euros annoncés.

Mercato OM : Un transfert qui cache une réalité financière bien plus complexe

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‎L’avenir de Mason Greenwood va désormais s’écrire loin du Vélodrome. Selon les informations de Fabrizio Romano, Fenerbahçe est parvenu à un accord avec l’Olympique de Marseille autour d’une opération évaluée à 42 millions d’euros, bonus inclus. L’international anglais devrait s’engager pour quatre saisons avec le club stambouliote, qui lui offrirait un salaire particulièrement attractif.

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‎Mais derrière ce montant impressionnant, la réalité est bien différente pour les finances olympiennes. Comme l’explique Le Phocéen, plusieurs clauses négociées lors de son arrivée en provenance de Manchester United réduisent considérablement la somme qui reviendra réellement à Marseille. Une partie du transfert est destinée aux Red Devils, conformément à un accord conclu lors de la vente du joueur en 2024.

‎Des clauses négociées dès le départ qui limitent la marge de l’OM

‎Au moment de recruter Greenwood, les dirigeants marseillais avaient accepté plusieurs conditions imposées par Manchester United afin de finaliser le dossier. Parmi elles figure un pourcentage sur une future revente, un mécanisme fréquent lorsque le club vendeur croit encore au potentiel de son ancien joueur. ‎À cela s’ajoutent d’autres dispositions contractuelles évoquées par Le Phocéen, notamment une clause de rachat ainsi qu’un intéressement du joueur sur son futur transfert.

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Résultat, malgré une vente importante sur le papier, l’Olympique de Marseille ne percevra qu’environ 30 millions d’euros pour Greenwood. Une somme qui permet de récupérer l’investissement initial sans générer une plus-value spectaculaire.

‎Un départ stratégique qui pourrait relancer le mercato marseillais

‎Même si les supporters regretteront probablement le départ d’un joueur capable de faire basculer une rencontre sur une inspiration, cette opération offre de nouvelles perspectives au club phocéen. Les liquidités dégagées permettront aux dirigeants de poursuivre leur reconstruction tout en respectant leurs équilibres financiers.

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‎Cette vente illustre également une réalité du football moderne. Les clubs ne maîtrisent plus totalement les bénéfices réalisés sur leurs plus gros transferts. Entre les pourcentages à reverser, les bonus et les différentes clauses, les montants annoncés publiquement ne correspondent presque jamais aux recettes effectivement encaissées.

‎Les dessous d’un dossier qui illustrent les nouvelles règles du marché

‎Ce dossier Greenwood rappelle qu’un transfert ne se résume jamais à un simple chiffre affiché dans les médias. Les négociations modernes ressemblent davantage à un jeu d’équilibriste où chaque clause peut modifier profondément le résultat final d’une opération. ‎L’Olympique de Marseille semble avoir fait le choix du pragmatisme.

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Plutôt que de conserver un joueur dont la valeur marchande était à son sommet, le club sécurise une rentrée d’argent importante qui pourra servir à remodeler son effectif. Les révélations de Fabrizio Romano et les précisions apportées par Le Phocéen montrent surtout que les clauses contractuelles sont désormais aussi décisives que le talent des joueurs sur le marché des transferts.