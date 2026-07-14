Mercato PSG : Après Bouaddi, un solide milieu s’éloigne

Le PSG voit une nouvelle option se refermer au milieu de terrain après l’abandon du dossier Ayyoub Bouaddi. Alors que le mercato parisien s’accélère, Manu Koné semble désormais prendre une direction bien différente, malgré un intérêt réciproque.

‎Mercato PSG : Paris ferme le dossier Ayyoub Bouaddi

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‎Le Paris Saint-Germain continue d’animer le marché des transferts, mais toutes les pistes ne débouchent pas sur une signature. Après les départs de Gonçalo Ramos et de Kang-in Lee, puis l’arrivée annoncée de Lucas Digne, les dirigeants franciliens poursuivent leur réflexion sur les prochains renforts. Pourtant, un secteur semble désormais moins prioritaire qu’il ne l’était il y a encore quelques semaines.

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‎Selon les informations de Fabrice Hawkins (RMC), le dossier Ayyoub Bouaddi n’a jamais véritablement pris de l’épaisseur cet été. La récente prolongation de Senny Mayulu a rebattu les cartes dans l’entrejeu parisien, ce qui réduit considérablement les besoins à ce poste. Le jeune milieu du LOSC, annoncé dans le viseur du champion d’Europe, ne rejoindra donc pas la capitale.

❗️Fabian Ruiz a prolongé au PSG d’un an avec une année en option comme révélé sur @RMCsport dès le mois d’avril. Depuis la prolongation de Senny Mayulu, le PSG a acté qu’il n’y aurait pas de recrutement au milieu. Bien qu’apprécié par les dirigeants, Ayyoub Bouaddi n’a jamais été… https://t.co/lnoieq0D26 — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) July 14, 2026

‎Manchester accélère pendant que Paris temporise pour Manu Koné

‎Le scénario se répète rapidement avec un autre international français. Alors que Manu Koné figurait parmi les profils appréciés et que le joueur était sensible à la perspective de rejoindre le PSG, la concurrence s’est montrée plus offensive. ‎D’après les informations du compte X (anciennement twitter) PSG Inside Actus, Manchester United a intensifié les discussions avec le milieu de terrain.

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Les Red Devils seraient désormais en position favorable pour parvenir à un accord, de quoi laisser le club parisien regarder le dossier lui échapper. En quelques heures, deux pistes évoquées autour du Paris Saint-Germain se sont ainsi fortement refroidies.

https://twitter.com/PSGInside_Actu/status/2076967926955978852

‎Un mercato qui prend une autre direction

‎Ces évolutions traduisent surtout un changement de stratégie. Le Paris Saint-Germain ne semble plus vouloir recruter à tout prix dans l’entrejeu, préférant consolider l’effectif déjà en place et miser sur la progression de ses jeunes talents. ‎De son côté, Bouaddi devrait poursuivre sa carrière loin de la Ligue 1.

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Toujours selon Fabrice Hawkins pour RMC, la Premier League apparaît aujourd’hui comme la destination la plus crédible. Sa valeur, estimée à plus de 70 millions d’euros après ses excellentes prestations avec le Maroc à la Coupe du Monde 2026, constitue également un frein majeur pour les prétendants.

‎Le Paris SG fait un choix assumé

‎Le mercato ne se résume pas à accumuler les recrues. Paris semble désormais privilégier la stabilité et la continuité plutôt qu’une multiplication des investissements. Ce choix peut renforcer la cohésion du groupe, surtout après les récentes prolongations et les premiers mouvements de l’été. ‎Reste que laisser filer plusieurs profils prometteurs comporte toujours une part de risque.

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Si Manchester United conclut effectivement l’arrivée de Manu Koné tandis que Bouaddi s’envole vers l’Angleterre, le PSG devra prouver que sa confiance envers son effectif actuel était la bonne décision. Les prochaines semaines diront si cette stratégie était visionnaire… ou si certains regrets finiront par émerger.