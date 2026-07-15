Mercato : Après Greenwood, l’OM tient son nouvel attaquant

‎L’OM prépare activement l’après-Mason Greenwood et a déjà identifié un profil capable de dynamiser le couloir droit de l’attaque de Bruno Genesio. Derrière les coulisses du mercato marseillais, une piste se révèle et pourrait rapidement devenir l’une des priorités du club phocéen.

‎Mercato OM : Un successeur ciblé pour tourner la page Greenwood

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‎Le départ de Mason Greenwood vers Fenerbahçe oblige les dirigeants marseillais à accélérer leur recherche d’un nouvel élément offensif. Selon les informations relayées par le compte X @Valentin_Gds, l’Olympique de Marseille suit avec attention le dossier Johan Bakayoko, actuellement sous les couleurs du RB Leipzig.

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‎À seulement 23 ans, l’international belge présente un profil qui répond aux attentes de Bruno Genesio. Gaucher évoluant principalement sur le côté droit, il aime provoquer son adversaire direct, attaquer les espaces et rentrer dans l’axe pour créer le danger. Les données publiées par Data’Scout mettent en avant un joueur particulièrement performant dans les courses en profondeur, un secteur devenu essentiel dans le jeu offensif marseillais.

‎Un profil qui colle parfaitement aux exigences de Genesio

‎Même si son temps de jeu en Bundesliga est resté limité cette saison, Johan Bakayoko a démontré qu’il savait rester dangereux à chacune de ses apparitions. Avec seulement une quarantaine de minutes disputées en moyenne par rencontre, il est tout de même parvenu à inscrire deux buts. ‎Les statistiques analysées par Data’Scout montrent surtout un ailier qui se procure régulièrement des occasions.

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Il multiplie les frappes, trouve souvent le cadre et occupe fréquemment les zones les plus dangereuses. Son goût pour les duels, les dribbles et les courses balle au pied correspond parfaitement au football offensif recherché par l’entraîneur olympien, toujours désireux de disposer de joueurs capables de faire basculer un match sur une action individuelle.

‎Des qualités évidentes… mais un pari encore à confirmer

‎Tout n’est cependant pas parfait dans le profil du Belge. Si sa capacité à éliminer son vis-à-vis fait consensus, son apport dans la création reste plus discret. Toujours selon Data’Scout, il n’a délivré aucune passe décisive en championnat cette saison et ses statistiques concernant les passes clés ou les expected assists demeurent en retrait.

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‎Le rapport souligne également plusieurs axes de progression, notamment dans la précision de ses transmissions dans les trente derniers mètres ainsi que dans son volume de sprints. Ces éléments expliquent sans doute pourquoi il n’a pas réussi à s’imposer durablement comme titulaire au RB Leipzig malgré un potentiel unanimement reconnu.

‎Bakayoko, le pari intelligent de l’été marseillais ?

‎Estimé à environ 12 millions d’euros par Transfermarkt et lié au RB Leipzig jusqu’en juin 2030, Johan Bakayoko représente un investissement mesuré sur un marché où les prix flambent rapidement. Son âge, sa marge de progression et son style de jeu en font une opportunité qui mérite d’être étudiée avec sérieux.

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‎À ce stade, aucune négociation officielle n’a été confirmée et l’intérêt évoqué demande encore à se concrétiser. Néanmoins, avec le départ de Mason Greenwood, le profil du Belge apparaît comme une réponse cohérente aux besoins de Bruno Genesio. Plus qu’un simple remplaçant, Bakayoko pourrait devenir l’un des nouveaux visages du projet olympien, à condition de franchir un nouveau cap dans la régularité et l’efficacité.