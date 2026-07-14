Mercato OM : Greenwood brise le silence à Fenerbahçe !

Mason Greenwood tourne définitivement la page OM. L’attaquant anglais n’a pas caché sa joie au moment de sa première de parole à Fenerbhaçe.

Mercato : Greenwood quitte l’OM pour Fenerbahçe

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Le suspense est terminé. L’Olympique de Marseille a trouvé un terrain d’entente avec Fenerbahçe pour le transfert de Mason Greenwood. L’Anglais, après deux saisons passée sous le maillot olympien, était suivi par plusieurs clubs. L’AS Rome, l’Atlético Madrid et des clubs venus du Golfe était sur ses traces.

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C’est finalement les Stambouliotes qui ont raflé la mise. Mason Greenwood est arrivé ce mardi soir à Istanbul afin de finaliser son transfert à Fenerbhaçe. Il signera un contrat de quatre ans avec le club turc, une fois la visite médicale validée. L’ailier polyvalent, vêtu de son nouveau maillot, s’est même fendu d’un message très évocateur.

Son premier message adressé aux supporters

Mason Greenwood est très « heureux » d’entamer ce nouveau chapitre de sa carrière. « J’espère que nous pourrons faire une grande saison », a-t-il expliqué à Sporx. Cette opération est historique pour l’Olympique de Marseille. Les Phocéens réalisent une vente record. Fenerbahçe ayant déboursé près de 42 millions d’euros pour le joueur de 24 ans.

🚨 Mason Greenwood pose avec le maillot de Fenerbahçe !



[@sporxtv] pic.twitter.com/a2dcMdJ8N9 — Massilia Zone (@MassiliaZone) July 14, 2026

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Ce transfert surpasse celui de Michy Batshuayi (39 millions d’euros en 2016). Cette manne financière est cependant pondérée par une clause de revente de 40 % négociée par Manchester United. Les Red Devils percevront environ 10 millions d’euros sur ce deal. L’officialisation de Mason Greenwood ne saurait tarder.