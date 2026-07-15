Mercato ASSE : Ian Cathro tranche pour cinq joueurs

Le nouvel entraîneur de l’ASSE aurait déjà fait connaître sa décision concernant certains joueurs de son effectif. Cinq d’entre eux ne sont pas parmi ses priorités.

ASSE : Le Cardinal capitaine, Cathro redistribue les cartes

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L’ASSE poursuit sa préparation estivale entamée depuis le 1er juillet. Elle a même disputé un premier match amical test la semaine dernière, contre le FC Biel-Bienne (2-2). En plus des premières recrues estivales : Sohaib Naïr, Jakob Breum, Mamour Ndiaye et Thierno Ballo, de joueurs de la Réserve sont dans le groupe d’Ian Cathro.

Alexis Colombet, Axel Dodote, Nathan Kasia Nkondo, Jebryl Sarhaoui, Adam Baallal, Enzo Mayilla, Tom Teillol, Medhy Lutin Zidée, Oussama Benkou ou encore David Mimbang étaient présents contre le club suisse. Avec la présence de ces jeunes joueurs, le nouvel entraineur affiche son intention de redistribuer les cartes à Saint-Etienne.

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Après deux semaines d’entraînement, il est encore tôt pour ce dernier de dégager son équipe. Mais il a déjà plus ou moins une petite idée des hommes clés autour de qui il va bâtir son groupe. Nommé capitaine à la place de Gautier Larsonneur, Julien Le Cardinal est le premier.

Mercato : Nadé, Moueffek, Miladinovic, N’Guessan et Annan poussés au départ ?

En revanche, des joueurs vont quitter l’ASSE pour faire la place aux nouveaux joueurs ou aux renforts attendus, notamment Aron Csongvai et probablement Jonathan Varane. En défense, Mickaël Nadé et Ebenezer Annan sont concernés. Au milieu de terrain, Aïmen Moueffek et Igor Miladinovic sont sur la liste des départs.

Entré dans sa dernière année de contrat et enclin au départ, Djylian N’Guessan ne devrait pas rester. Ayant fait l’objet d’une offre de Chelsea, l’hiver dernier, il est sur les tablettes de l’Eintracht Francfort en Bundesliga. Ces cinq joueurs ne sont pas parmi les priorités d’Ian Cathro. Disposant d’un bon de sortie cet été, certains seraient même poussés vers la porte de sortie.

Evidemment, le technicien écossais veut avoir une idée claire de son équipe type, avant le début du championnat prévu le 8 août. Il veut choisir les hommes clés avec qui il va batailler cette saison pour la remontée en Ligue 1.

La concurrence fait déjà rage à Saint-Etienne

En attendant l’arrivée d’autres recrues, comme annoncé par Ian Cathro, les places valent désormais cher à l’AS Saint-Etienne. Gautier Larsonneur (29 ans) doit désormais affronter la forte concurrence de Mamour Ndiaye (20 ans). L’imposant gardien de but (1,96 m) est arrivé chez les Verts avec le statut de numéro 1 bis.

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En défense centrale, outre Le Cardinal, assuré d’une place de titulaire, Chico Lamba, Maxime Bernauer, Kevin Pedro et la recrue Sohaib Naïr sont à la lutte pour former la paire axiale avec le capitaine.