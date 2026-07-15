Mercato PSG : 30 M€, une nouvelle offre arrive  à Paris !

Le mercato du PSG connaît un nouveau rebondissement avec une opération estimée à 30 millions d’euros. Le Borussia Dortmund débarque pour Ibrahim Mbaye.

Mercato PSG : Dortmund se renseigne sur Ibrahim Mbaye

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Ibrahim Mbaye a marqué les esprits durant le Mondial 2026. L’international sénégalais est devenu le plus jeune joueur africain à marquer lors de cette compétition. Cette expérience internationale a modifié sa trajectoire. L’attaquant de 18 ans ne compte plus se contenter d’un rôle de figurant au PSG.

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Ibrahim Mbaye ne cache plus ses envies d’ailleurs en interne. Cette situation a rapidement alerté ses prétendants. Le dernier club en date à s’immiscer dans ce dossier est le Borussia Dortmund. Le journaliste Fabrizio Romano le confirme, le club allemand a récemment contacté le PSG afin de se renseigner sur Ibrahim Mbaye.

Attention à la concurrence des clubs anglais

L’intérêt du Borussia Dortmund devrait rapidement déboucher sur une offre concrète. Toutefois, la concurrence sera rude sur cette piste offensive. Manchester United, Tottenham et Aston Villa sont aussi sensibles aux qualités d’Ibrahim Mbaye. L’Atlético Madrid serait aussi sur ses traces

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🔴🔵 Dortmund 🇩🇪 s’est renseigné sur la situation d’Mbaye.🇸🇳



Des clubs anglais sont également à l’affût en cas de départ.



(@FabrizioRomano) pic.twitter.com/O8kQX5Aj6W — MEGA PSG 🇵🇸 (@MegaPSG_) July 15, 2026

Cela devrait faire grimper les enchères pour le prodige sénégalais du Paris Saint-Germain. Son prix est actuellement estimé à 30 millions d’euros selon Transfermatkt. Il en faudra sans doute plus pour son transfert.