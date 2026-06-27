ASSE : Bonne nouvelle, un renfort débarque du Mondial

A quelques jours de la reprise des entraînements à l’ASSE, un joueur international de l’équipe stéphanois rentre du Mondial. Sa sélection est d’ores et déjà éliminée.

ASSE : Ben Old éliminé de la Coupe du monde

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L’ASSE entame sa préparation estivale, le mercredi 1er juillet prochain. Le nouvel entraîneur Ian Cathro sera présenté officiellement à cette occasion. Il découvrira également ses joueurs. Partis en sélection pour la coupe du monde 2026, Ben Old et Augustine Boakye ne seront évidemment pas présents au Centre sportif Robert Herbin, dans quatre jours.

Néanmoins, le premier reviendra plus tôt que prévu. Il est éliminé avec la Nouvelle-Zélande, qui a concédé deux défaites et un nul. Le polyvalent arrière gauche de l’AS Saint-Etienne et les All Whites ont fini à la dernière place du groupe G avec 1 point. Il a disputé les trois matchs de groupe, mais en sortant du banc de touche.

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Ben Old aura au moins deux semaines de vacances, avant de retrouver le groupe des Verts. quant à Augustine Boakye, il poursuit l’aventure au Mondial avec le Ghana. Avec 4 points déjà, les Black Stars sont assurés d’aller en 16es de finale, avant leur denrier match de poule contre la Croatie, ce samedi (21h).

Mercato : Ben Old sur le départ à Saint-Etienne ?

Pour revenir à Ben Old, son avenir pourrait s’écrire loin du Forez, après deux saisons compliquées. Il est annoncé parmi les joueurs sur le départ pendant ce mercato d’été. Il n’est pas poussé dehors, mais Kilmer Sports Ventures reste attentive aux potentielles propositions qui pourrait tomber pour l’international Néo-Zélandais (27 sélections).

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Sous contrat à l’ASSE jusqu’en juin 2028, il est valorisé à 1,8 million d’euros par Transfermarkt.

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