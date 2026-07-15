Mercato : L’OM confirme enfin la grosse vente de l’été !

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Comme attendu, la direction de l’OM a officialisé ce mardi matin le départ de Mason Greenwood. L’attaquant anglais s’est engagé en faveur de Fenerbhaçe.
Mercato : L’OM officialise le départ de Mason Greenwood
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C’est désormais officiel ! Mason Greenwood quitte l’Olympique de Marseille. La direction phocéenne a confirmé ce mardi matin son départ vers Fenerbahçe. Cette séparation marque la fin de deux années de collaboration. Au cours desquelles le joueur de 24 ans s’est imposé comme le meilleur buteur de l’OM.
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Mason Greenwood, dès sa première saison, a cumulé 22 buts en 36 matchs. Ce qui a été décisif dans la qualification de l’OM pour la Ligue des champions. Il a confirmé cette dynamique lors du dernier exercice, 26 réalisations et 11 passes décisives s en 45 rencontres. Ces performances lui ont même valu une nomination « parmi les finalistes du trophée UNFP de meilleur joueur de Ligue 1 ».
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La direction de l’OM précise que ce départ est le fruit d’une décision conjointe. Elle lui « adresse ses meilleurs vœux de réussite pour la suite de sa carrière ». Notons que cette opération rapporte près 42 millions d’euros à l’OM. Ce qui fait de Masin Greenwood la plus grosse vente de l’histoire du club. Même si 40 % du montant sera reversé à Manchester United.