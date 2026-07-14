PSG : Bombe ! Al-Khelaïfi, prochain président de la FIFA ?

Porté par une grande partie de l’Europe, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, pourrait être le grand concurrent de Gianni Infantino lors de l’élection présidentielle de la FIFA en mars 2027 à Rabat, au Maroc. Explications.

PSG : L’UEFA pousse Al-Khelaïfi à défier Infantino à la FIFA

La suite après cette publicité

Secrétaire général de l’UEFA de 2009 à 2016, Gianni Infantino est le président de la FIFA depuis le 26 février 2016, succédant à Sepp Blatter. Après trois mandats successifs, le juriste de 56 ans s’apprête à briguer un quatrième en mars prochain.

Lisez aussi : PSG : Nasser Al-Khelaïfi frappe un coup historique à 100M€ !

À voir

Mercato ASSE : Un cadre part et lâche une super confidence

Mais pour la première fois depuis longtemps, une partie de l’Europe semble déterminée à organiser une véritable opposition. En effet, selon les dernières informations relayées ce mardi par le journaliste Ben Jacobs, l’UEFA envisagerait d’opposer un sérieux concurrent à l’actuel patron du football mondial.

« Exclusif : Au sein de l’UEFA, le soutien à un candidat se développant face à Gianni Infantino lors de la prochaine élection présidentielle se renforce. Il est peu probable qu’il s’agisse d’Aleksander Ceferin ou de Nasser Al-Khelaïfi, malgré le soutien dont bénéficie ce dernier. Le nom de Dariusz Mioduski a été évoqué par les dirigeants », explique le spécialiste pour Talk Sport.

Pour rappel, depuis plusieurs mois, Gianni Infantino fait face à de graves critiques sur sa gouvernance. Plusieurs dirigeants européens dénoncent une concentration excessive du pouvoir, des décisions prises sans véritable concertation et des méthodes de fonctionnement qui alimentent de nombreuses interrogations.

À voir

Mercato PSG : Lucas Digne confirme son retour au Paris SG !

Néanmoins, à l’heure actuelle, le président qatari du Paris Saint-Germain n’aurait pas encore affiché l’ambition de diriger la FIFA. Cela pourrait toutefois évoluer dans les prochains mois, si le lobbying devient important, sachant que le président de l’ECA pourrait avoir le soutien de l’Europe et de l’Asie, en plus de son importance en Afrique par le biais de BeIN Sports.

Lisez aussi : PSG : Coup de théâtre ! Al-Khelaïfi menacé d’exclusion en France

De son côté, l’actuel président du foot mondial part avec une sacrée avance dans la course à sa propre succession. En effet, les promesses de Gianni Infantino d’augmenter les revenus avec beaucoup plus de compétitions font saliver la CAF, le CONCACAF et la confédération asiatique. Le dirigeant suisse a notamment promis de faire passer la Coupe du Monde à 64 pays et d’augmenter le nombre de participants à la Coupe du monde des clubs, qui se disputerait désormais tous les deux ans.

À voir

Mercato Stade Rennais : Feu vert pour l’arrivée de cet ailier !

Lire la suite sur le PSG

PSG Mercato: Leipzig dit oui à Al-Khelaïfi pour Yan Diomande

Mercato PSG : Al-Khelaïfi touche au but pour Yan Diomande !

À voir

Coup de théâtre à l’OM : Aubameyang proche du Brésil ?

Avec le système de votes mis en place à la FIFA, Gianni Infantino part largement favori devant n’importe quel adversaire. Pour rappel, le grand congrès électif de la FIFA aura lieu le 18 mars 2027 à Rabat, au Maroc.