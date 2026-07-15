Mercato ASSE :KSV renforce les Verts sans casser sa tirelire

L’ASSE a recruté un cinquième joueur en renfort cet été. Le club n’a pourtant pas encore dépensé 10 M€. KSV fait plutôt un mercato intelligent.

Mercato : L’ASSE recrute 5 joueurs à 7,8 M€

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L’ASSE a officialisé le transfert d’Áron Csongvai de l’AIK Fotboll en Suède. Il est la cinquième recrue estivale de Kilmer Sports Ventures (KSV). L’international hongrois (2 sélections) s’est engagé avec le club ligérien jusqu’en juin 2030, soit pour quatre saisons. Selon les chiffres de Transfermakrt, son transfert a été conclu à 1 million d’euros, alors qu’il est valorisé à 1,7 million d’euros.

Avant l’arrivée d’Áron Csongvai (milieu défensif), l’AS Saint-Etienne avait recruté Sohaib Naïr (défenseur central) à l’EA Guingamp, contre une indemnité estimé à 1 million d’euros. Quant à Jakob Breum (milieu offensif), il a débarqué de Go Ahead Eagles (Pays Bas) pour 2,2 millions d’euros.

Mamour Ndiaye (gardien de but) et Thierno Ballo (ailier gauche) ont quitté respectivement Sarpsborg 08 ‘Norvège) et Wolfsberger AC (Autriche), grâce à un transfert conclu à 1 million d’euros pour chacun.

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L’ASSE a donc investi 7,85 millions d’euros dans le recrutement de cinq joueurs, en un mois de mercato. Ian Cathro, le nouvel entraineur, attend encore des renforts, comme il l’a indiqué la semaine dernière. Le nom de Jonathan Varane, milieu de terrain de Queens Park Rangers (QPR) est associé aux Verts.

KSV change de cap à l’AS Saint-Etienne

Mais pour l’instant, KSV n’est pas enclin à sortir le chéquier, surtout qu’il n’a encore réalisé aucune grosse vente. Seul Beres Owusu a été transféré à Grazer AK en Autriche, contre 250 000 euros.

Pour comprendre le changement de cap de la Direction de l’AS Saint-Etienne, il faut rappeler qu’elle avait réalisé de gros transferts lors des deux dernières saisons, mais les résultats n’ont pas suivi.

Lucas Stassin (10 millions d’euros), Zuriko Davitashvili (6 millions d’euros), Pierre Ekwah (6 millions d’euros), Chico Lamba (6 millions d’euros), Igor Miladinovic (3 millions d’euros), Joao Ferreira (3 millions d’euros) n’ont pas justifié, collectivement, les montants investis pour les recruter.

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Pour preuve, l’ASSE a été reléguée en Ligue 2 au terme de la saison 2024-2025 et elle n’est pas remontée à l’issue de l’exercice dernier.