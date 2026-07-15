Mercato : Un attaquant de Ligue 1 pisté par Lens, l’OM et le SRFC veut quitter son club !

Le dossier d’un attaquant de Ligue 1 suivi par le RC Lens, l’OM, le Stade Rennais ou encore l’AS Monaco ainsi que d’autres clubs a connu un rebondissement inattendu ce midi. Le joueur a demandé à quitter son club et refuse désormais de s’entraîner.

Mercato : Bras de fer explosif entre l’AJA et Lassine Sinayoko

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Le dossier Sinayoko a connu un véritable coup de tonnerre ces dernières heures. L’international malien a demandé à quitter l’AJ Auxerre au plus vite après qu’un conflit a éclaté avec sa direction. En cause, une « promesse » non tenue par le club icaunais, datant de la saison dernière lors du premier épisode houleux entre le joueur et son employeur.

Pour rappel, Lassine Sinayoko avait subi une forte pression de la part de l’AJA pour une prolongation de contrat d’une année supplémentaire. Déjà courtisé sur le marché des transferts à cette époque, l’attaquant de 26 ans avait réfléchi de longues semaines avant de donner son accord pour étendre son bail jusqu’en 2027 avec la promesse ferme de pouvoir s’en aller cet été.

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Le président du club bourguignon, Baptiste Malherbe, lui a même remis un papier signé pour matérialiser cette promesse afin de rassurer son joueur. Cependant, après qu’une offre correspondant aux exigences du club est parvenue dans l’Yonne ces derniers jours, l’AJA l’a refusé, provoquant l’incompréhension de Sinayoko, bien décidé à faire valoir ses droits.

À cela, le 15e de Ligue 1 la saison dernière a rétorqué que le papier signé un an plus tôt par le président n’avait en réalité aucune valeur juridique. De quoi rendre le natif de Bamako fou de rage, lui qui s’imaginait déjà sous une nouvelle tunique. Le bras de fer explosif entre les deux parties s’est alors engagé, et aucune n’est décidée à craquer.

Lassine Sinayoko refuse de s’entraîner et l’a fait savoir à ses coéquipiers et à sa direction

Plus rien ne va donc, du côté de la Bourgogne. Le quart de finaliste de la dernière CAN avec le Mali s’est senti profondément touché suite à cet événement. Sans remords, l’AJ Auxerre est en train de bloquer le joueur qui leur a offert le maintien à l’issue de la saison 2025/2026. Sinayoko possède, par ailleurs, à son compteur 175 matchs sous le maillot icaunais pour 31 buts et 25 passes décisives.

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Lui qui aurait aimé que son histoire se termine autrement avec le club qui l’a fait franchir un cap dans sa carrière, a informé ses coéquipiers puis sa direction de son refus de s’entraîner. Il renonce également à effectuer la préparation estivale de la saison prochaine sous les ordres du nouveau coach, Will Still. Pour l’instant, le technicien belge, tout comme le board auxerrois n’a pas communiqué sur ce sujet.

Un bon coup à flairer pour plusieurs clubs de Ligue 1

Sa campagne précédente n’est pas passée inaperçue. Au-delà de sa fin de saison héroïque pour permettre à l’AJA d’évoluer encore dans l’élite en août prochain, son impact dans le jeu auxerrois, son réalisme et son travail défensif incessant attirent les convoitises. Auteur de 12 buts et 4 passes décisives en 32 rencontres cette saison, le RC Lens, l’OM, le Stade Rennais et l’AS Monaco se sont positionnés sur lui.

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Lassine Sinayoko serait une opportunité très intéressante pour toutes ces écuries afin de renforcer leur secteur offensif grâce à sa polyvalence sur l’aile et dans l’axe. Selon Transfermarkt, il est valorisé à 10 M€, ce qui est largement dans les cordes des clubs évoqués. Cependant, le site web allemand indique que des équipes anglaises se seraient aussi renseignées. Parmi elles, Brighton et Leeds rodent dans les parages.