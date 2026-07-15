Mercato OL : Lyon accélère pour un buteur connu en Ligue 1

L’OL est désormais à fond sur la piste menant vers un ancien buteur de la Ligue 1, alors que les dossiers Youssef Chermiti et Claudio Braga stagnent.

Mercato : L’OL fonce sur Loïs Openda, la Juve attend la meilleure offre

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Pour remplacer Endrick à l’OL, Matthieu Louis-Jean tente un coup similaire à celui de l’attaquant du Real Madrid. Il négocie le prêt de Loïs Openda auprès de la Juventus. La piste existe depuis longtemps, mais elle est désormais chaude. Le club rhodanien fonce sur l’ancien buteur du RC Lens après avoir été repoussé par les Glasgow Rangers pour Youssef Chermiti.

À 20 jours de son entrée en lice au 3e tour des préliminaires de la Ligue des champions, l’Olympique Lyonnais doit trouver rapidement un avant-centre de haut niveau pour la campagne européenne. La Juve est disposée à prêter l’international Belge (33 sélections), mais il attend la meilleure offre.

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En effet, club de Turinois a déboursé 46 M€ pour le transfert définitif de Loïs Openda du RB Leipzig. Ce dernier a rejoint le club du Piémont en début de saison dernière, sous la forme d’un prêt payant de 3,25 M€, assorti d’une option d’achat obligatoire de 42,75 M€. Compte tenu de ce lourd investissement, la Juventus ne bradera pas Loïs Openda.

Lyon face à une forte concurrence pour Openda

De plus, Lyon doit affronter une forte concurrence sur la cible. Le RC Lens, club avec lequel le buteur avait claqué 21 buts en Ligue 1 lors de la saison 2022-2023, est sur les rangs. Les Sang et Or ont l’avantage, car le Belge retrouverait un environnement qu’il connaît déjà. Et ce n’est pas tout ! Le Racing est qualifié directement pour la Ligue des champions, ce qui n’est pas le cas de l’OL.

L’AS Monaco, Leeds United, Coventry et l’Eintracht Francfort sont aussi intéressés par les services de l’ancien buteur de Leipzig (41 réalisations et 18 passes décisives en 93 matchs).

Matthieu Louis-Jean devra donc se montrer très persuasif pour espérer attirer Loïs Openda à Lyon, mais surtout convaincre la Vieille Dame.

Le gros salaire du Belge, un obstacle pour l’Olympique Lyonnais ?

Cete dernière veut laisser l’intégralité du gros salaire de son joueur (estimé à 625 000 € mensuel) à la charge de ses prétendants. Cependant, le salaire astronomique du joueur n’est pas un obstacle pour l’Olympique Lyonnais, selon les indiscrétions de Foot Mercato.

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« C’est précisément sur ce point que Lyon compte faire la différence. Il dispose d’une marge de manœuvre légèrement plus conséquente que Lens pour absorber les émoluments de l’attaquant », écrit le média spécialisé.