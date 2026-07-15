Mercato PSG : 30 M€, Man City relance un transfert à Paris

La direction du PSG peut se frotter les mains dans un dossier valorisé à plus de 30 millions d’euros. En plus du RB Leipzig et Borussia Dortmund, Manchester City se positionne aussi pour Ibrahim Mbaye.

Mercato PSG : Manchester City s’invite dans la bataille pour Ibrahim Mbaye

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Son prix est estimé à 30 millions d’euros sur Transfermark. Mais il faudra débourser bien plus pour s’offrir Ibrahim Mbaye. La raison ? Le prodige sénégalais du Paris Saint-Germain est très convoité durant ce mercato estival. L’attaquant de 18 ans est pisté par Tottenham, Manchester United et Aston Villa.

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Le RB Leipzig et le Borussia Dortmund sont aussi à ses trousses. Un transfert en Bundesliga pourrait coller à ses attentes. Surtout qu’Ibrahim Mbaye ne souhaite plus se contenter d’un rôle de remplaçant au PSG. Mais voilà qu’un nouveau prétendant, non des moindres, s’invite dans la danse.

Un gros chèque attendu pour son transfert

Foot Mercato le confirme, Manchester City a jeté son dévolu sur Ibrahim Mbaye. Les Cityzens verraient en lui le profil idéal pour compenser le départ de Bernardo Silva. Son recrutement permettrait aussi d’anticiper un éventuel départ de Savinho.

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Cet intérêt de Manchester City ne plait pas vraiment à la direction du PSG. Bien au contraire, les Parisiens ne ferment pas la porte à un transfert d’Ibrahim Mbaye. Ils espèrent tout de même toucher un joli chèque sur son départ. Reste à savoir quel club mettra le paquet pour le jeune joueur.